Ilaria Capua/ “Insetti portano virus, in Italia già nuovi focolai”

Attenzione agli insetti e ai nuovi focolai. Ospite di In Onda, su La7, la virologa Ilaria Capua ha lanciato l’allarme sulle conseguenze dei cambiamenti climatici: “Chi vive molto la natura, queste cose le vede e comprende gli effetti domino di determinate cose. Questi incendi non fanno bene alla temperatura del pianeta, alla temperatura dell’acqua… Il problema degli insetti è da tenere presente: gli insetti stanno bene al caldo e con gli inverni meno freddi arrivano insetti che sono vettori di malattie, tra cui la dengue e il West Nile”.

Alzheimer, respirazione influisce sulla malattia/ Studio: “Abbassa i peptidi nel sangue”

Ilaria Capua ha poi argomentato il suo pensiero sottolineando che nel Belpaese esistono già dei focolai: “In Italia abbiamo già diversi focolai di queste malattie. Dobbiamo pensarci adesso: ci sono degli impatti importanti sulla nostra salute a causa di questo caldo. Senza dimenticare le tossinfezioni alimentari, cioè le cose lasciate non a temperatura di refrigerazione: se lasci gli alimenti a temperatura ambiente con questo caldo, le mangi e stai male”.

Mons. Paglia "Serve riforma per vecchiaia di massa"/ "Ricostruire radici e comunità"

L’allarme di Ilaria Capua

In questo modo, ha aggiunto Ilaria Capua, “si sovraccaricano gli ospedali e rientriamo in quel circolo vizioso in cui non si agisce alla fonte del problema ma si cerca di tamponare l’emergenza. Così a mio avviso non andiamo molto lontano”. Ilaria Capua proverà a portare la sua scienza in teatro per sensibilizzare i cittadini: “Bisogna che determinati concetti escano dall’accademia e arrivano alle persone. Quale modo se non il teatro per comunicare delle realtà: senza le persone non facciamo niente. I governanti possono decidere quello che vogliono, ma se le persone adottano comportamenti irragionevoli… A Roma vedo le macchine ferme con l’aria condizionata accesa, ma no! Non si fa!”.

LEGGI ANCHE:

Antibiotico-resistenza, i fattori che la influenzano/ Studio: crisi clima, sanità, benessere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA