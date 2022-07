Ilaria Cerrina Feroni, moglie Giorgio Forattini/ “Morte figlio Fabio lo ha segnato”

Ilaria Cerrina Feroni è la seconda moglie di Giorgio Forattini: i due sono uniti da ormai 40 anni. A raccontare il re della satira, in una intervista rilasciata a Il Giornale, è stata proprio la donna di nobile casato fiorentino, che lo conosce più di chiunque altro. I due si sono incontrati quando la donna lavorava per Mondadori. “Avrei dovuto curare la presentazione di un suo libro, ma lui era irrintracciabile. L’esatto contrario degli scrittori che ti assillano. Pensai che se la tirava, ma poi dovetti ricredermi. Era l’esatto contrario: gentile, timido. Fu un colpo di fulmine”, ha ricordato.

Entrambi avevano alle spalle delle storie difficili. “I dolori hanno cementato il nostro rapporto. Giorgio ha sofferto per la separazione dalla prima moglie e per non aver più potuto vedere i figli piccoli. Poi la morte prematura del secondogenito Fabio è stata una ferita che lo ha segnato nel profondo”. A riempire il vuoto ci hanno pensato il successo a livello lavorativo e un nuovo amore.

ILARIA CERRINA FERONI, MOGLIE GIORGIO FORATTINI: “È UN GIORNALISTA SCOMODO, DICE SEMPRE LA VERITÀ”

Lavoro e famiglia. Per Giorgio Forattini un connubio indissolubile: a raccontarlo a Il Giornale è stata proprio la moglie Ilaria Cerrina Feroni, che lo sperimenta quotidianamente da vicino. “Vivo da 40 anni accanto ad un giornalista scomodo, molto scomodo. Purtroppo non è vero che in un Paese libero come il nostro non si corrono rischi a dire la verità. Lui l’ha sempre detta, spesso precedendo i fatti, ma questo non gli ha reso la vita facile. In più ha avuto anche successo, imperdonabile in un Paese come il nostro”, ha affermato.

In totale il novantunenne, nella sua carriera, ha disegnato oltre 15 mila vignette, pubblicate tra le pagine dei giornali più famosi: da Repubblica a La Stampa. Alcune di queste fin troppo d’effetto, tanto da richiamare polemiche e querele. “L’ho spesso contestato, abbiamo litigato, ma lui non ha mai retrocesso di un millimetro. Qualche volta confesso che ho sperato, per quieto vivere, che rinunciasse o cambiasse qualche sua vignetta. Non lo ha mai fatto, sapendo di andare incontro a rossi problemi”.

ILARIA CERRINA FERONI, MOGLIE GIORGIO FORATTINI: LE VIGNETTE PIÙ FAMOSE DEL RE DELLA SATIRA

Le vignette di Giorgio Forattini che sono passate alla storia, come raccontato dalla moglie Ilaria Cerrina Feroni a Il Giornale, sono innumerevoli. Molte di queste sono costate care al giornalista. “Tra i potenti facevano a gara a chi chiedeva più soldi. De Mita (con la coppola da mafioso), Craxi (con gli stivali mussoliniani), Leoluca Orlando (con la Sicilia a forma di testa di coccodrillo dopo l’attentato a Falcone) e tanti altri”. Ma c’erano anche delle eccezioni. “In primis quella di Andreotti, uno sempre nel mirino. Nonostante ciò, da lui mai una querela. Solo apprezzamenti, tanto che disse anche ‘È stato Forattini a inventarmi’”.

Tra i successi che hanno fatto il giro del mondo, però, ce ne sono anche alcuni di cui il vignettista ha ammesso di essersi pentito. “Nel caso del suicidio di Raul Gardini certamente sì”, racconta la donna. Inoltre, c’è quella che provocò la brutta fine della collaborazione con Il Giornale. “Una vignetta su Berlusconi un po’ troppo osé”.











