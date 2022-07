Ilaria Galassi da Non è la Rai a badante/ “Arrivo a fine mese stretta stretta”

Ilaria Galassi, da Non è la Rai a badante: “Arrivo stretta a fine mese”

Ricordate Ilaria Galassi? Frangetta bionda e modi di fare intriganti, così aveva fatto impazzire il pubblico di Non è la Rai. A quasi trent’anni dalla fine di quella avventura televisiva, Ilaria si è dovuta reinventare e oggi, con la pandemia quasi alle spalle, ha smesso di lavorare come parrucchiera per fare la badante. La crisi ha causato al chiusura del salone dove lavorava e la Galassi ora si occupa di un’anziana signora di 90 anni con cui si è instaurato un rapporto davvero speciale. Se ne prende cura in maniera amorevole, ma anche lei in quanto ad attenzioni e affetto non si può lamentare.

“Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 09:00 alle 13:00. Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: ‘Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata’. Mi piace farlo”, ha raccontato a Fanpage.

Ilaria Galassi: “Facendo la badante riesco a fare la spesa”

“E poi, in questo periodo non sto lavorando. Ho mandato il curriculum ovunque, ma è difficile trovare lavoro. Dato che mi annoio a stare senza far niente, mi sono detta: ‘Ma che me frega, lo faccio’ e ho accettato di occuparmi di Ausilia”, ha spiegato. Per lei questo lavoro è diventato fondamentale per la sopravvivenza, anche se non la sua fonte principale di sostentamento: “Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. In questo momento, sta lavorando solo il mio compagno. Dobbiamo pagare l’affitto. Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti”.

