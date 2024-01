Ilaria Gallozzi, chi è la nuova Bonas di Avanti un altro? Ex di Temptation Island/ “Conta il viaggio”

Chi è Ilaria Gallozzi, la nuova Bonas di Avanti un altro 2024? Ex volto di Temptation Island

Torna in onda oggi, martedì 2 gennaio 2024, uno dei quiz più irriverenti e dissacranti del piccolo schermo: Avanti un altro e le novità saranno tantissime a cominciare da una new entry: chi è Ilaria Gallozzi nuova Bonas di Avanti un altro 2024. La giovane è nata nel 1992 a Sora, in provincia di Frosinone, ha dunque 32 anni. Da alcuni siti come TvBlog si evince che da sempre è appassionata di fitness ed attività fisica e nel suo profilo Instagram ufficiale, è @ilariagallozzi, spesso condivide foto in pose sensuali o mentre fa attività fisica. L’ultimo suo post, per esempio, risale a poche ore fa ed è un augurio per il nuovo anno: “Non conta la destinazione ma il viaggio! Vi auguro di godervi ogni singolo giorno di questo viaggio chiamato Vita..! Felice anno nuovo!! #2024”

Greta Spreafico, il fratello Simone: "Non stava più con Gabriele, la cacciò di casa"/ "Sua denuncia ridicola"

Sulla vita privata di Ilaria Gallozzi, nuova Bonas di Avanti un altro 2024 si sa che è fidanzata con Cristiano Michele Bertelli giovane estraneo al mondo dello spettacolo. La 32enne è già nota ai telespettatori di Canale 5 avendo partecipato nel 2020 a Temptation Island come tentatrice, grazie a quella partecipazione si è fatta notare ed ha iniziato a lavorare come modella, sua attuale professione, oltre che vedersi aperte le porte del mondo televisivo, in particolare del quiz del preserale di Canale5 condotto da Paolo Bonolis.

Giancarlo Magalli vuota il sacco su Paolo Villaggio: "Ecco perché era considerato cattivo"/ "Film di scarsi"

Avanti un altro 2024, anticipazioni e novità: la Bonas si sdoppia: torna Paola Caruso ed arriva Ilaria Gallozzi

L’edizione 2024 di Avanti un altro, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti andrà in onda a partire da oggi, 2 gennaio, intorno alle 18.50 circa. Le novità di queste nuova edizione sono molto a cominciare dal ruolo della Bonas in passato coperto, tra le altre, anche da Laura Cremaschi e Sophie Codegoni. Per la prima volta dopo più di dieci anni di quiz, il ruole della Bonas si ‘sdoppia’ saranno ben due le modelle ha ricoprirlo da una parte Paola Caruso, prima Bonas dello show che ritorna dopo anni di assenza, e dall’altra appunto la new entry Ilaria Gallozzi.

Loretta Goggi senza freni: "In Rai ambiente maschilista"/ "Ringrazio Pippo Baudo, Raffaella Carrà? Iconica"

Novità, infine, riguardano anche il Bonus di Avanti un altro 2024, la new entry Andrea De Paoli. Nel salottino del minimondo, invece, i telespettatori ritroveranno Miss Claudia, la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni con la ‘moglie, XXXL Francesco Cozzolino e molti altri personaggi.













© RIPRODUZIONE RISERVATA