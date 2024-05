Ilaria Macchi, chi è la moglie Giuliano Sangiorgi/ Scrittrice e sceneggiatrice di serie tv per Rai e Netflix

Giuliano Sangiorgi e la moglie Ilaria Macchia sono più complici ed innamorati che mai. Un amore sbocciato diversi anni fa e che custodiscono gelosamente, visto che sono davvero pochissime le immagini di coppia pubblicate e condivise sui social network. Entrambi, infatti, sono molto discreti e riservati sulla loro vita privata e sentimentale che preferiscono tenere lontano dall’occhio attento del gossip e dei social. Una scelta che ben si sposa con il carattere schivo e riservato di Giuliano Sangiorgi, una delle voci maschili più belle della musica italiana e frontman di una delle band più longeve: i Negramaro. Innamorati della vita si, ma anche del loro lavoro di cui hanno entrambi un grandissimo rispetto a tal punto che, come ha raccontato Sangiorgi, “possiamo rimanere per giorni in casa a scrivere senza mai incontrarci”. I due si considerano marito e moglie, anche se in realtà non si sono mai sposati.

La coppia dal 2018 ha dato il benvenuto alla gioia più grande: la primogenita Stella. Una figlia tanto voluta e desiderata da parte di entrambi a cui il papà ha dedicato alcune bellissime canzoni, ma anche una delicatissima lettera d’amore.

Ma chi è Ilaria Macchia, la moglie e compagna di Giuliano Sangiorgi?

Ilaria Macchia non è solo la moglie di Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, visto che è una scrittrice e sceneggiatrice di successo. Durante la sua carriera ha collaborato alla sceneggiatura di diversi film e ha anche scritto una serie di libri. Pur essendo la moglie di uno dei cantautori più amati ed apprezzati del panorama musicale italiano, Ilaria ha sempre preferito rimanere nell’ombra non essendo un amante del gossip e dei riflettori.

Nata e cresciuta a San Donato, un piccolo paese vicino Lecce, in Puglia, Ilaria Macchia non ha mai ostentato di essere la moglie e compagna di Giuliano Sangiorgi. Anzi con grande caparbietà si è fatta conoscere ed apprezzare nel mondo della cinema come sceneggiatrice e in quello letterario come scrittrice. Diversi i progetti cinematografici a cui ha partecipato tra cui: “Non è un paese per giovani” e “L’Attesa”. Come scrittrice, invece, ha pubblicato il romanzo “Ho visto un uomo a pezzi”. Infine come sceneggiatrice ha lavorato alla serie “La storia” trasposizione del romanzo di Elsa Morante e “La vita bugiarda degli adulti, serie Netflix tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante.

