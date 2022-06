Ilaria Macchia, compagna Giuliano Sangiorgi/ “Restiamo in casa senza mai incontrarci”

Ilaria Macchia e Giuliano Sangiorgi: un amore autentico e longevo, no al matrimonio perché…

Ilaria Macchia è la compagna del celebre cantante Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. I due stanno insieme da parecchio tempo ma non si sono mai sposati. Evidentemente non hanno sentito l’esigenza di salire all’altare, ma ciononostante si considerano una coppia innamoratissima e molto unita. Scrittrice e sceneggiatrice, la dolce metà di Giuliano Sangiorgi non è particolarmente nota al mondo dello spettacolo, questo a causa del suo carattere introverso e riservato, da sempre allergico alle luci dei riflettori.

Ilaria e Giuliano, inoltre, sono anche genitori della piccola Stella, nata nel corso del 2018. Per quanto riguarda la carriera, sappiamo che la donna ha preso parte a diversi progetti cinematografici importanti tra cui ricordiamo “Non è un paese per giovani” e L’Attesa.

Ilaria Macchia e Giuliano Sangiorgi: intesa speciale, “allergica” ai social

La compagna di Giuliano Sangiorgi ha iniziato a studiare cinema a Roma, al Centro Sperimentale, sviluppando parallelamente la carriera di scrittrice. Nel 2017 ha debuttato con il romanzo “Ho visto un uomo a pezzi” in cui tratta il tema delle seconde possibilità. Per quanto riguarda la storia d’amore con Giuliano Sangiorgi, come dicevamo non sono mai stati ossessionati dall’idea di mostrare il loro amore sui social. Come ha affermato il cantante in un’intervista, tutti e due sono così innamorati del loro lavoro che “Possiamo rimanere per giorni in casa a scrivere senza mai incontrarci”.

