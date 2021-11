Ilaria Spada è incinta/ Terzo figlio con Kim Rossi Stuart: “Siamo pieni d’amore”

Ilaria Spada annuncia a tutti con un’intervista al settimanale F una bellissima novità: è incinta. L’attrice e moglie di Kim Rossi Stuart aspettano il terzo figlio dopo Ettore, nato nel 2011, e Ian, arrivato nel 2019. In copertina, dalla Spada condivisa anche su Instagram, la Spada si mostra col suo bellissimo pancione e nella didascalia scherza: “Condivido con voi un po’ di novità di lavoro… e non solo… come è deducibile dall’immagine in copertina. Un indizio: quel gonfiore non è colite! Tanta tanta gioia”.

“Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano – racconta l’attrice alle pagine della rivista, come riporta Tgcom24, aggiungendo – Finché c’è stata la svolta della mia vita, anzi due. La conduzione dello Zecchino d’oro. Lì ho scoperto quanto mi piacciono i bambini… La seconda quando è nata mia nipote. Sono impazzita”.

Ilaria Spada incinta del terzo figlio: il grande amore con Kim Rossi Stuart

L’incontro con Kim Rossi Stuart ha cambiato per sempre la sua vita. L’attrice, infatti, racconta: “Dopo un mese e mezzo ero incinta di Ettore. Per quello che provavamo era addirittura troppo aspettare un mese e mezzo”. La proposta di matrimonio è arrivata dopo tre settimane: “io che ho detto: aspetta, il matrimonio lo voglio fare in un certo modo, una gran festa. I miei genitori vivevano all’estero, volevo che ci fossero tutti i miei amici” ha aggiunto l’attrice. Poi è arrivato il secondogenito Ian: “Ha creato un equilibrio perfetto”. E a febbraio arriverà il terzo figlio. “Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi? Certo, devi essere più organizzata, ma adoro la famiglia numerosa, le feste, i compleanni… Il figlio può arrivare solo quando ti senti piena d’amore. A noi i figli hanno fatto bene”, ha concluso la Spada.

