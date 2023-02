Ilario Castagner, morto allenatore Perugia dei miracoli/ Figlio: “Sorriso più bello…”

MORTO EX CALCIATORE E ALLENATORE ILARIO CASTAGNER

Lutto nel mondo del calcio: è morto Ilario Castagner. A dare la triste notizia è stato il figlio Federico, che ha pubblicato un post sui social per annunciare la morte dell’82enne. «Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano». Inoltre, ha ringraziato tutti i medici e il personale sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia «che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui». Alla fine ha mandato un saluto al padre: «Ciao papá…». Ilario Castagner aveva legato la sua carriera al Perugia, inizialmente come giocatore poi da allenatore. Infatti, ha guidato il Grifone tre volte, dal 1974 al 1980, poi dal 1993 al 1995 e quindi nella parte finale della stagione 1998-99.

In carriera, comunque, era stato allenatore anche di Inter, Lazio e Milan, riportando quest’ultima squadra in massima serie nella stagione 1982-1983. Nel 1978-79 Ilario Castagner è diventato il primo allenatore della Serie A a concludere un’annata da imbattuto, però senza vincere il campionato. La notizia della morte di Ilario Castagner è stata confermata anche dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che ha espresso cordoglio per la scomparsa dell’ex tecnico.

LA CARRIERA DI ILARIO CASTAGNER

Quell’anno il Perugia arrivò al secondo posto dietro al Milan. Ilario Castagner concluse la stagione con 19 vittorie e 11 pareggi. Dal 1980 al 1982 ha allenato la Lazio in Serie B, poi vinse appunto il campionato dei cadetti col Milan, che ha allenato anche in Serie A. Nella sua carriera è stato allenatore di Inter, Pescara e Pisa, poi ha chiuso la carriera col Perugia nel 1999. Quindi, ha vinto due campionati di Serie B, uno di Serie C, la vecchia Coppa Piano Karl Rappan col Perugia e la Mitropa Cup co l’Ascoli nella stagione 1986/87. Prima di diventare allenatore, Ilario Castagner è stato anche calciatore, in particolare attaccante di Perugia, Rimini, Prato, Legnano e Reggiana. Dall’agosto 2005 all’ottobre 2006 ricoprì la carica di direttore tecnico e presidente onorario del Perugia, squadra in fase di ricostruzione dopo il fallimento della gestione Gaucci, sotto la presidenza di Vincenzo Silvestrini. Dopo il ritiro ha intrapreso l’attività di commentatore televisivo collaborando prima con Telemontecarlo e dopo con Mediaset Premium e Rai Italia.

