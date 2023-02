Diretta/ Perugia Ternana streaming video tv: il derby dell’Umbria (Serie B)

DIRETTA PERUGIA TERNANA: RIBOLLE IL CURI

La diretta Perugia Ternana, in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00, racconta del sentito derby umbro di cadetteria. I grifoni arrivano dal ko con l’Ascoli di misura dopo una doppia vittoria con Bari e Brescia. Il passo falso con i bianconeri porta gli umbri a ricadere nel vortice dei playout, ora coinvolti al sedicesimo posto. Molto meglio le Fere che sono reduci da tre partite di fila senza perdere ovvero la vittoria con il Modena e i due pareggi con Cosenza e Parma.

Il recente rendimento casalingo dei Grifoni è oltremodo soddisfacente con cinque gare consecutive alternate tra vittoria e pareggio che porta il Perugia al quarto posto per andamento recente tra le mura amiche. Zoppicano un po’ di più le Fere rossoverdi che in trasferta hanno perso metà delle sfide disputate (sei su dodici).

PERUGIA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Peurgia Ternana si potrà vedere su Sky grazie all’abbonamento pacchetto Calcio, visibile anche su DAZN anche qui in virtù di una sottoscrizione annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto riguarda la visione della diretta in streaming video di Perugia Ternana, è possibile usare Helbiz per mandarla in onda o in alternativa su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, riservato ai clienti delle relative emittenti

PERUGIA TERNANA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Perugia Ternana vedono i biancorossi scendere in campo col 3-4-1-2. Gori in porta, Sgarbi-Curado-Rosi nella linea difensiva. A centrocampo Casasola sulla destra, autore di un gol su rigore col Brescia, Lisi sulla fascia mancina e il duo Iannoni-Santoro. Kouan trequartista, Di Carmine e Di Serio comporranno l’attacco.

I rossoverdi opteranno per un 3-4-3 che vedrà Iannarilli coi guantoni, Diakite insieme a Martella e al centrale Sorensen comporranno il trio difensivo. Centrocampo a quattro con Ghirinighelli, Cassata, Di Tacchio e Corrado mentre il tridente offensivo vede Falletti a destra e Palumbo a sinistra supportare il compagno di reparto Favilli.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Perugia Ternana vedono un match pendere dalla parte dei padroni di casa. Secondo Snai, la quota dell’1 è a raddoppio contro i 3.7 relativi alla vittoria esterna della Ternana. Il pareggio sta nel mezzo: 3.35.

Una gara che per Snai potrebbe vedere entrambe le squadre segnare (1.80) mentre l’ipotesi di nessuna o al limite una sola squadra a segno è giocabile a 1.90.











