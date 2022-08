Ilary Blasi, contesa in tv/ A chi racconterà la verità su Totti: Toffanin o Fagnani?

Ilary Blasi pronta a parlare in televisione?

Ilary Blasi continua a godersi le vacanze, le prime da saporate dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Poche ore fa la conduttrice dell’Isola dei famosi ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che la immortalano a Sabaudia. A parte il comunicato rilasciato lo scorso 11 luglio, Ilary – ma anche Totti – non hanno più rilasciato dichiarazioni sulla situazione. La Blasi racconterà la sua versione in televisione o continuerà con questo silenzio stampa? Secondo Ivan Rota per Dagospia “pare che i programmi televisivi si stiano contendendo Ilary Blasi per un’intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta. La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?”.

Secondo Il messaggero Ilary Blasi potrebbe raccontare la sua verità sulla separazione da Francesco Totti all’amica Silvia Toffanin. Lo scorso marzo nel salotto di Verissimo Ilary Blasi aveva smentito le voci sulla fine del suo matrimonio: “Su questa storia si è detto tanto, forse anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia. La cosa vergognosa è che giornali, quotidiani che hanno una certa credibilità come Il Corriere della Sera, come La Repubblica, Il Messaggero, appunto hanno dato la notizia certa, come se fosse certa e hanno fatto una grande figura di mer*a. Scusa se uso questa parola molto forte, come forti sono state le loro illazioni”. Pochi giorni dopo, a Belve, alla domanda di Francesca Fagnani “la vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento?”, Ilary Blasi aveva risposto: “No, né dell’uno né dell’altra”.

