Quando la famiglia accetta il partner, allora l’amore, come una barca a vela, può volare sul vento della serenità. Ilary Blasi, dopo la separazione da Francesco Totti, è tornata a sorridere, e il suo cuore a battere con gioia e gratitudine verso la vita. Ha trovato un nuovo fidanzato, Bastian Muller, con il quale si intende alla grande nonostante parlino due lingue diverse. E sembra proprio che l’uomo vada d’accordo anche con la famiglia della sua compagna, come dimostra una foto apparsa sui social.

Laurent Miralles, morto l’ex compagno di Enzo Miccio: “Un dolore troppo grande”/ “Sei nel mio cuore…”

Sul profilo Instagram del ristorante Rinaldi al Quirinale di Roma è apparsa una foto con il gestore e ai lati i genitori di Ilary Blasi (papà Roberto e mamma Daniela) e poi la stessa conduttrice al fianco del fidanzato. Tutti appaiono sorridenti, come a sigillare una splendida serata passata tutti assieme. Non è la prima volta che i due cenano in questo ristorante, che Ilary frequentava anche con l’ex marito Francesco Totti. Tuttavia, quest’occasione pare fosse speciale, proprio perché condivisa con i genitori della conduttrice.

Pierpaolo Pretelli: “Il nome di mio figlio Kian? In realtà non l’ha scelto Giulia!”/ “Consiglio sui social…”

Ilary Blasi felice con il fidanzato Bastian: “La mia famiglia lo ama”

Da quando Bastian Muller è entrato nella vita di Ilary Blasi la sua vita è tornata a essere dipinta dai colori dell’amore, come ha anche confessato a Verissimo nel salotto della sua amica Silvia Toffanin. “La mia famiglia lo ama” ed è stata una vera e propria sorpresa che è capitata come un fulmine a ciel sereno. Si sono conosciuti in aeroporto e lui non aveva la più pallida idea che Ilary fosse così famosa in Italia.

Ex moglie del calciatore della Roma più famoso della storia del calcio, conduttrice di reality show di successo quali il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi in questi anni è stata sempre al centro del gossip. Tra battaglie legali, Rolex, scarpe e documentari su Netflix la sua vita è stata portata sul piccolo schermo in tutte le sue sfumature, con la speranza del pubblico di rivederla alla guida di un programma che riesca a risaltare le sue doti e la sua allegria nei confronti della vita in generale.

Anthony Mackie è il nuovo Captain America: "E' pazzesco"/ "Non lo avrei mai immaginato"