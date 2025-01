Ilary Blasi torna a Verissimo: le parole sul nuovo compagno Bastian

Tra gli ospiti del salotto di Canale Cinque di Verissimo troviamo Ilary Blasi, la nota conduttrice ed ex moglie di Totti, da poco tornata su Netflix con la serie Ilary, è intervenuta dall’amica Silvia Toffanin per raccontare come è cambiata la sua vita negli ultimi tempi: “Ho fatto tanti viaggi negli ultimi tempi e non ho finito, il mondo è grande. Il lancio con il paracadute nella serie? Era una cosa che volevo fare, avevo paura ma non potevo non tirarmi indietro, o era quello il momento o non lo avrei più fatto, la paura era quella di morire”.

Ilary Blasi ha poi scherzato sul compagno Bastian: “In realtà lo pago e lo affitto (ndr). Sto bene, sono volati questi due anni, è una persona che mi piace, mi diverte, è stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato, un valore aggiunto, in famiglia sono tutti pazzi di lui. E’ venuto tutto naturale, è questo il senso di famiglia, ha un rapporto molto bello con tutti. Mia nonna mi ha rubato la scena dopo la serie, mi chiamano tutti e mi chiedono le amicizie, è un po’ frastornata, la fermano per strada, alla fine ha rinnovato la patente. Con le mie sorelle ci sparliamo dietro a vicenda, ma lo sappiamo, è un gioco che ci diverte da morire” ha raccontato l’ex lady Totti su Canale Cinque.

Verissimo, Ilary Blasi rivela: “Le mie amiche sono sempre state importanti”

Nel corso della chiacchierata fatta a Verissimo con Silvia Toffanin, Ilary Blasi si è espressa anche sulle sue amiche di lunga data, apparse anche nella serie Ilary da poco distribuita da Netflix e che ha riscosso grande successo:

“L’amicizia per me è molto importante, l’ho sempre coltivata anche se io sono andata via da Roma che avevo 19 anni, poi ho fatto tutte le cose preste, sono subentrate altre amicizie derivanti dal lavoro, ma ci tenevo tantissimo, ho avuto una comitiva di amici fino ai 25 anni, c’era il ritrovo quando tornavo a casa, andavo anche con il pancione” le parole di Ilary Blasi a Verissimo. E sulle voci di lite con Silvia Toffanin, le due hanno scherzato in studio, smentendo il tutto: “Ma come è uscita questa notizia?”

