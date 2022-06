Ilary Blasi e Francesco Totti, altro che crisi, in programma 4° figlio?/ “Nuovo format per lei e…”

Francesco Totti e Ilary Blasi verso l’anniversario di nozze, tra traguardi raggiunti e presunti

Francesco Totti e Ilary Blasi si preparano a celebrare l’anniversario di nozze, che ricorrerà il 19 giugno 2022 a 17 anni dal loro “sì” sull’altare. Secondo quanto ripreso da Nuovo tv gli inseparabili consorti intenderebbero allargare la famiglia concretizzando il sogno di avere un quarto pupo, così come rivelato alla fonte da un amico dell’ex dt dell’As Roma. Ma non è tutto. Pare, inoltre, che “Er Pupone” sia in lizza per un ritorno in grande stile alla magica Roma. E anche per Lady Totti non mancherebbero importanti novità all’orizzonte sul fronte lavorativo, complici gli importanti risultati di consenso raggiunto con la conduzione de L’isola dei famosi 2022. Gli ascolti dell’edizione in corso del reality honduregno condotto da Ilary Blasi hanno a quanto pare convinto Mediaset a posticipare l’epilogo al 27 giugno, prolungando di 5 puntate il gioco sulla sopravvivenza, questo anche alla luce della vittoria registrata da Lady Totti nella gara di ascolti che l’ha vista battere The band, il format condotto da Carlo Conti per la Rai.

Ilary Blasi e la scopofobia all'Isola dei Famosi: "Sai cos'è?"/ Ilona Staller: "Qualcosa di sess*?"

Ilary Blasi e Francesco Totti celebrano 17 anni di matrimonio, a dispetto dei gossip

Ed alla luce di quanto ripreso dal giornale diretto da Riccardo Signoretti, potrebbe dirsi che Francesco Totti e Ilary Blasi possano gettarsi alle spalle i recenti pettegolezzi che li vedevano sull’orlo di una crisi d’amore, in primis per un sospetto tradimento dell’ex calciatore verso la conduttrice e con la complicità di Noemi Bocchi. Un gossip piuttosto duro da accettare per l’intera Totti family e che Ilary ha smentito con il suo inconfondibile savoir faire, definendolo “chiacchiericcio” quando Striscia la notizia l’ha incalzata in merito conferendole un tapiro d’oro. La coppia si prepara a celebrare il 17° anniversario di matrimonio, dopo aver avuto 3 figli. La secondogenita Chanel ha festeggiato 15 anni il 13 maggio ed è apparsa nelle foto pubblicate sui social dall’ex capitano della Roma con le unghia laccate di rosso. Mentre il primogenito Cristian ha 16 anni ed è nella fase della ribellione: “è già tanto se mi saluta”, fa sapere la Blasi. La più felice di un nuovo fratellino sarebbe Isabel, la piccola di casa.

Ilary Blasi sexy a L'Isola dei Famosi/ Abito strettissimo: "non riesco a camminare!"

Il gossip sulle frequentazioni di Francesco e le amicizie di Ilary compromettenti per il loro matrimonio sono ormai superati? “Mi sono stancato, ci sono di mezzo dei bambini”- ha tuonato Totti-, c’è stato un accanimento mediatico. I bambini ci hanno chiesto cosa stesse succedendo e abbiamo spiegato loro che questo tipo di cose sono sempre accadute”. Ora la coppia vip sembra guardare avanti, e a premiarli sarebbero due nuovi incarichi dal punto di vista lavorativo. Per Ilary Blasi è previsto un nuovo format all’orizzonte, un progetto top-secret importante. E Francesco Totti invece potrebbe presto ufficializzare un nuovo incarico nello staff della Roma di Dan Friedkin. In molti caldeggiano il ritorno di Totti nella magica Roma. Sul ritorno a casa dell’idolo capitolino si sono espressi in molti, tra cui Giovanni Malagò, presidente del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano): “Fossi in loro lo riporterei alla Roma senza dubbi”.

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2022 ultima edizione? Mediaset ci pensa/ "Rinnovo a rischio, torna in Rai o..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA