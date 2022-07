Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme/ Ecco quando, in tv

Ilary Blasi e Francesco Totti, addio: il ritorno della coppia storica avviene in tv

La notizia della separazione della coppia storicamente formata da Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto il giro del mondo, soprattutto dal momento che tra i presunti motivi alla base della rottura tra i due vip -che insieme hanno concepito i figli Chanel, Cristian e Isabel- vi sarebbe stato anche un tradimento da parte dell’ex bomber della Roma verso la conduttrice de L’isola dei famosi. Così come ripreso dai beninformati del gossip del momento, Totti avrebbe avviato una relazione extra-coniugale con la giovane Noemi Bocchi, una flower-designer che in comune con Ilary Blasi ha i capelli biondi ed è divorziata e mamma di due bambini. Nel frattempo è previsto un ritorno dei due ex consorti in tv: così come ripreso da Gossip e tv, Blob ha predisposto nei palinsesti targati Rai la messa in onda di uno speciale tv previsto per il prossimo sabato 30 luglio 2022.

Ebbene sì, la serata evento dedicata alla storia d’amore che ha appassionato i fedeli supporters di Ilary Blasi e Francesco Totti andrà in onda su Rai 3, a partire dalle ore 20.00. Si tratta di un racconto che è ripreso in chiave ironica della lovestory dei due ormai ex consorti vip, anche attraverso il contenuto di alcuni spot pubblicitari e i social-media.

La relazione top-secret tra Francesco Totti e Noemi Bocchi andrebbe avanti dall’estate 2021. Inizialmente Totti avrebbe negato ogni coinvolgimento emotivo con Noemi, ma un investigatore privato assunto da Ilary Blasi avrebbe spazzato via ogni dubbio rispetto al tradimento che l’ex bomber avrebbe inferto alla moglie storica. L’amore tra i due ormai ex consorti giunge al capolinea dopo 20 anni di relazione, di cui 17 anni di matrimonio. Per il momento, intanto, le pratiche per la separazione tra l’ex calciatore e la conduttrice tv sarebbero sospese per decisione di Ilary Blasi, che si sarebbe concessa del tempo per riflettere.

