Ilary Blasi/ I presunti flirt: da Alessio La Padula a Luca Marinelli, Spinalbese e…

Ilary Blasi: Alessio Padula smentisce il flirt

Lunedì 11 luglio Ilary Blasi e Francesco Totti hanno hanno annunciato la separazione dopo ben 20 anni di vita insieme. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, è la nota della conduttrice Mediaset, pubblicata dall’Ansa. In questi giorni a Ilary Blasi sono già stati attribuiti diversi flirt – al momento solo pettegolezzi – dopo che il settimanale Chi ha svelato che l’ex capitano della Roma avrebbe trovato sul cellulare di sua moglie alcuni “messaggi compromettenti”. Dopo l’addio a Francesco Totti, si è mormorato che Ilary Blasi avesse un flirt con il ballerino Alessio La Padula, visto che i due si sono scambiati alcuni like sui social. Nelle ultime ore il ballerino ha replicato ai pettegolezzi con una storia su Instagram piuttosto eloquente: “Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue”.

Ilary Blasi: i presunti flirt dopo l’addio a Totti

Come riporta Il Corriere della Sera, si è ipotizzato anche un flirt tra Ilary Blasi e l’attore Luca Marinelli, il cui nome era stato già tirato in ballo a febbraio dal quotidiano La Repubblica. “Quando si dà un nome e un cognome bisogna essere certi. L’accanimento mediatico però è durato solo tre giorni e la cosa si è affievolita. Hanno dato due persone vicino a me, fra cui Luca Marinelli, che io non conosco”, aveva detto la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 nel salotto di Verissimo, intervistata dall’amica Silvia Toffanin. Sempre secondo il Corriere della Sera l’uomo misterioso con cui la conduttrice si sarebbe scambiata dei messaggi sarebbe Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì. Ma la notizia è stata prontamente smentita da ThePipol: “Non c’è alcuna conoscenza, nemmeno per sbaglio o coincidenza”. Infine l’ultima soffiata arrivata a Fanpage.it fa riferimento a un “imprenditore napoletano che opera molto su Milano, a sua volta ex compagno di un’altra conduttrice famosa”.

