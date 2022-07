“Ilary Blasi, le sorelle Silvia e Melory hanno fatto terra bruciata”/ L’accusa di Alex Nuccetelli

Silvia e Melory Blasi: sempre al fianco di Ilary

Sono passate due settimane da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato, con due cominciati separati, la fine del loro matrimonio. Subito dopo Silvia e Melory Blasi, sorelle della conduttrice Mediaset, hanno cominciato a difendere a spada tratta la celebre sorella. “Credo che certi amici farebbero meglio a stare in silenzio”, ha scritto su Instagram Melory, la sorella più piccola, facendo riferimento ad alcune dichiarazioni di Alex Nuccetelli, amico di Totti e cupido della celebre coppia. Sempre sui social Melory risponde con toni infuocati a chi si esprime negativamente su Ilary: “Conosco Francesco da 20 anni, Ilary è mia sorella, dovete smetterla di infangare i loro nomi, dovete smettere di dire la vostra”. Silvia, invece, è partita per la Tanzania insieme a Ilary e ai tre figli. E dall’Africa ha scattato foto alla sorella, facendo se volessi dire che ormai voltato pagina, ipotizza DiPiù Tv. Le sorelle Blasi hanno quindi fatto fronte comune per proteggere Ilary.

Ilary Blasi vacanza di coppia a Sabaudia?/ Lei posta la foto di due cappuccini e...

Alex Nuccetelli svela “Le tre sorelle sono molto unite, fanno fronte comune da sempre”

Alex Nuccetelli, intervistato da DiPiù Tv, ha detto: “Le tre sorelle sono molto unite, fanno fronte comune da sempre. Io conobbi Ilary e Silvia più di 20 anni fa, la sorella Melory, che oggi mi accusa di non so che cosa, era ancora la piccola di casa, ha nove anni meno di Ilary”. Il pr romano ha ricordato l’incontro Silvia e Ilary al Goa di Roma e decise di assumere la primogenita come ragazza immagine, mentre Ilary lavorava a Milano come letterina di Passaparola. “Poi accadde che Francesco Totti mi chiese di presentargli Ilary. Lo disse a Silvia, lei approvò. E da allora, per circa due mesi, ho “lavorato”, con l’appoggio di Silvia sempre, affinché Ilary e Francesco si innamorassero”, ha raccontato Nuccetelli a DiPiù Tv. Quando i due si sono messi insieme, Silvia ha smesso di lavorare per il pr iniziando poi a organizzare gli eventi legati alla coppia. L’ex marito di Antonella Mosetti, infine, ha rivelato di essere stato escluso dall’organizzazione del matrimonio nel 2005: “Posso dire che hanno fatto terra bruciata. La riconoscenza ognuno la vive come può. E dire che se non fosse stato per me, tutto questo clamore grazie alla conoscenza con Totti, le tre sorelle non l’avrebbero ami avuto”.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni e Ilary Blasi: stesso bikini sui social/ Costume low cost è sold out!Riccardo Totti, fratello di Francesco Totti/ "A 12 anni già si allenava a fare autografi e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA