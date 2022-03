Ilary Blasi, look prima puntata Isola dei Famosi/ Total black e pancia scoperta

Il look di Ilary Blasi non delude al debutto dell’Isola dei famosi 2022. La conduttrice si presenta al pubblico con un abbigliamento fine e lineare, senza troppi fronzoli. Pantalone a zampa e top total black, con pancia scoperta. I primi applausi sono tutti per Lady Totti, che nei giorni scorsi ha sbottato contro la stampa per le continue dicerie sulla relazione con il pupone. Un look come sempre curato nei minimi dettaglio, apprezzato anche dal popolo dei social, che su Twitter si sta facendo sentire con messaggi di sostegno e incoraggiamento.

Ilary Blasi, social in fermento per il suo look all’Isola dei Famosi

Sono tanti i fan legati a Ilary Blasi, evidentemente. La conduttrice ha subito lasciato il segno in quest’Isola dei Famosi e come dicevamo, molti utenti, stanno evidenziando le scelte semplici e al tempo stesso cool della padrona di casa. Ma non solo: diversi tweet pongono l’attenzione sulla coroncina indossata dalla Blasi. C’è chi la paragona alla Regina Elisabetta e chi sottolinea il suo stile e il suo savoir faire. “E’ lei la vera regina”, scrivono gli utenti, forse con riferimento alle frecciatine di qualche giorno fa con Signorini. Dopo la presentazione in pompa magna, Ilary introduce e accoglie i suoi opinionisti, per poi passare ai “tuffi” dei concorrenti. Intanto il suo look fa già parlare.

