Ilary Blasi, nuovo battibecco con Alvin in diretta a L’Isola/ “Sai dove ti mando?”, lui spiazza…

Ilary Blasi, botta e risposta con Alvin in diretta a L’Isola dei Famosi 2023: “Sai dove ti mando?”

Anche la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 non è priva di simpatici battibecchi tra Ilary Blasi e il suo inviato Alvin. I due si sono infatti punzecchiati anche durante la nuova diretta, portando la conduttrice quasi a mandarlo a quel paese. “Sai dove ti mando io?” ha chiesto Ilary dopo uno scherzo di Alvin, che non è rimasto in silenzio di fronte alla provocazione dell’amica. “Credo di saperlo, – ha risposto, aggiungendo – è un posto pieno zeppo di persone…”

I battibecchi tra Alvin e Ilary Blasi sono tuttavia privi di malizia o astio. È stata proprio la conduttrice a chiarirlo nel corso di un’intervista rilasciata recentemente a TV Sorrisi e Canzoni: “Ci conosciamo da tanti anni. Siamo sempre stati amici e abbiamo una confidenza tale che ci mandiamo a quel paese senza problemi. Infatti all’inizio si pensava che litigassimo davvero (a volte lo facciamo), ma c’è stima e rispetto, ci vogliamo bene. Posso permettermi di dirgli tutto, anche cose pesanti (ride)”.

