Ilary Blasi preoccupata in diretta all’Isola: “Dov’è finito Matteo?”/ Sparisce l’assistente di studio, poi…

Ilary Blasi preoccupata in diretta all’Isola dei Famosi: scompare il suo assistente di studio!

Ilary Blasi spiazzata e spaventata. È accaduto durante la finale dell’Isola dei Famosi 2022, al momento di una delle proclamazioni della serata. Chi ha seguito questa edizione sa che la conduttrice ha un assistente di studio, Matteo, sempre pronto a portarle la busta contenente l’esito dei vari televoti che si tengono in settimana o durante la diretta. Matteo è apparso anche durante la diretta, portando alla Blasi le due buste contenenti i primi due televoti. Arrivato però al momento del terzo televoto, al posto di Matteo in studio è arrivato un altro assistente, mai visto prima dalla Blasi.

Spiazzata. Ilary Blasi ha chiesto dove fosse Matteo: “Ma chi è lui? Dov’è Matteo, che fine ha fatto?” Così ha continuato ad osservare il misterioso assistente fino alla sua uscita dallo studio. “Ma è una gag?” ha chiesto ancora la conduttrice, a tratti spaventata per la scomparsa del suo fidato Matteo. Non si sa che fine abbia fatto l’assistente in quel momenti, sta di fatto che poco dopo la Blasi si è tranquillizzata visto che Matteo si è rifatto vedere al momento del televoto successivo, che ha poi proclamato l’eliminazione di Carmen Di Pietro.

