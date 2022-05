Ilary Blasi punge Alvin all’Isola: “Ti blocco su tutti i social”/ “Chiama l’avvocato”

Ilary Blasi e Alvin, nuovo botta e risposta all’Isola dei Famosi 2022

Continua il botta e risposta all’Isola dei Famosi 2022 tra Alvin e Ilary Blasi. I due hanno ormai messo in piedi un siparietto in cui si punzecchiano a distanza e con costanza, cosa che accade anche durante la diretta del 23 maggio. È tempo della prova ricompensa, Alvin si prepara a spiegare il suo funzionamento, quando una risposta fredda della conduttrice all’inviato scatena la battuta di Nicola Savino: “Come definire il rapporto tra Ilary e Alvin? È un rapporto odio-amore ma togliete la parola amore”.

Blasi punzecchia Alvin, lui replica a tono

Ilary Blasi replica a Nicola Savino e lancia la frecciatina ad Alvin: “Ancora si sta comportando bene, ancora ho della tolleranza – così punzecchia l’inviato – sto per bloccarti su Whatsapp e su tutti i social. Per parlare con me dovrai parlare con il mio avvocato che è l’avvocato di Ilona Staller. Ormai è il mio avvocato!” Lui replica alla provocazione con provocazione: “Come si chiama la ragazza che presenta, scusate?” “Ciao, sono Ilary Blasi!” replica piccata ma col sorriso la conduttrice.

