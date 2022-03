Ilary Blasi punge Signorini/ “Da opinionista a conduttore il passo è breve, io lo so”

Ilary Blasi dà il via all’Isola dei Famosi 2022 con la sua ben nota ironia. Dopo aver salutato il suo inviato, Alvin, la conduttrice si dedica ai suoi opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Con quest’ultima prende il via uno scambio di battute sulla sua carriera da concorrente e opinionista: “Ti manca solo di fare la conduttrice”, nota alla fine la Blasi, suscitando il sorriso di Luxuria che, tuttavia, nega sarà una cosa semplice. È a questo punto che Ilary lancia quella che, neppure così velatamente, è una stoccata ad Alfonso Signorini: “Da opinionista a conduttore il passo è breve, io lo so bene!”, chiude l’argomento con tanto di sorrisetto beffardo.

Ovviamente il riferimento è alla conduzione del Grande Fratello Vip, una volta sua. Quando era infatti Ilary a condurre il reality, Alfonso Signorini era il suo opinionista e lo è stato per lungo tempo. Poi tutti sanno le cose come sono andate: oggi alla guida del programma c’è proprio Signorini. Alla Blasi è poi successivamente andata la conduzione dell’Isola dei Famosi.

