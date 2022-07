Ilary Blasi, resort di lusso in Tanzania/ Ecco quanto costa la vacanza da sogno

Ilary Blasi, dopo la rottura con Totti vacanza extra lusso in Africa

Ilary Blasi stacca la spina in Tanzania dopo la rottura con Francesco Totti. La famosa conduttrice ha scelto un resort di lusso per voltare pagina e ricaricare le pile dopo un periodo estremamente duro e complicato. Ilary e i suoi tre figli hanno infatti deciso di alloggiare in un prestigioso resort nel Nord della Tanzania, immerso totalmente nella savana, lontano dal centro abitato. Una location talmente esclusiva che per raggiungerla occorre un aereo privato. Ilary, dunque, alloggia in una tenda dotata di ogni comfort, con panorami mozzafiato e ristoranti gourmet.

Ilary Blasi, nuovo look dopo l'addio a Totti?/ Dall'Africa conquista tutti così!

Ilary Blasi, ecco quanto costa soggiornare nel “suo” resort in Tanzania

Quindi quanto costa soggiornare in resort di questo tipo? Secondo quanto riferisce il portale FanPage, il prezzo del soggiorno naturalmente cambia in base al periodo. Per il resort di Ilary, il costo di una notte a luglio parte si aggirerebbe attorno ai 1620 dollari a persona per gli adulti e 972 dollari per i bambini. Una cifra comprendente anche i safari e i pasti, ma di certo non alla portata di tutti. Per sognare l’Africa a cinque stelle, però, si può sempre ammirare il bellissimo profilo di Ilary, dove non mancano gli scatti della sua nuova avventura in Tanzania.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi e Totti, nessun accordo economico sulla separazione/ Ecco perchè! Le ultime indiscrezioniTotti e Blasi, il perché dei due comunicati separati/ “Lei lo voleva stringato, mentre lui…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA