Ilary Blasi, stoccata a Totti all’Isola/ “Un uomo che era vicino a me non c’è più, ma per uno che va…”

Ilary Blasi, esordio con stoccata all’ex marito Francesco Totti? La battuta in diretta

Esordio col botto per Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2023. La conduttrice lascia tutti senza fiato non solo con un look rinnovato e fresco, ma anche con una prima battuta che va subito dritta a quello che le è accaduto nei mesi scorsi: la separazione da Francesco Totti.

CRISTINA SCUCCIA, CHI È L'EX SUORA?/ "L'Isola per me è una rinascita. Mi vedrete anche arrabbiata"

Ilary non ci gira intorno, lancia anzi un’allusione ben chiara, ‘velata’ solo alla fine. “Lo scorso anno vi avevo lasciato con un claim, che tutto può cambiare, e tante cose sono cambiate.” esordisce Ilary. Così continua: “Come sapete un uomo che era vicino a me non c’è più… – e dopo un’eloquente pausa, col sorriso dichiara – parlo di Nicola Savino!” La Blasi però non si ferma qui: non solo allude al suo ex, ma continua alludendo anche al suo nuovo compagno Bastian Muller: “Ma si sa, per uno che va, ce n’è sempre uno che viene”, con tanto di occhiolino finale in direzione della telecamera. L’ultima frecciatina arriva pochi istanti dopo, quando Ilary preannuncia: “Il claim di quest’anno sarà: il meglio deve ancora venire!”

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2023, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: lancio di Cristina ScucciaIsola dei Famosi 2023, Ilary Blasi cambia look e spiazza il web/ "Sembra Amanda Lear"

© RIPRODUZIONE RISERVATA