Ilary Blasi, tapiro da Striscia per le stoccate a Totti/ “La casa all’Eur? Per Francesco è sempre aperta”

Ilary Blasi rompe il silenzio sull’ex marito, Francesco Totti: il tapiro a Striscia la notizia

É ancora una volta al centro del gossip, per via dell’ex marito Francesco Totti, Ilary Blasi, che non a caso riceve il nuovo tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia. Il motivo alla base del nuovo “premio” conferito dal Tg satirico di Antonio Ricci? Alcune dichiarazioni rilasciate dalla Blasi in occasione della prima puntata dell’Isola dei Famosi, che tantissimi hanno interpretato come frecciatine al suo ex. Tra le gaffe anche: “A me i normodotati non piacciono”, facendo confusione tra “normodotati” e il termine “normotipo”, durante la puntata d’esordio del reality show made in Honduras.

E l’inviato Valerio Staffelli, non a caso, consegna a Ilary Blasi il tapiro d’oro, come premio che grida alla “gaffe TV”. Non lesina però una reaction a caldo, a Striscia la notizia, Ilary Blasi, per il premio, al ritiro: “Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?”, si chiede di tutta risposta, la conduttrice TV. Ma non é tutto.

Ilary Blasi ammette i suoi “limiti”, nel nuovo rapporto d’amore

Incalzata ai microfoni di Striscia la notizia sul gossip che la coinvolge con Francesco Totti, quando le viene chiesto se abbia davvero cambiato la serratura della villa all’Eur per non consentire l’accesso all’ex marito, Ilary palesa di volere dei rapporti pacifici con l’ex marito: “Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta”. “E con il nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller, in che lingua comunica?”, É l’altro quesito alla conduttrice TV, che di tutta risposta, dal suo canto, ammette di non conoscere la lingua madre del nuovo amore, tedesco e di parlare un inglese maccheronico.

