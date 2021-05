Ilary Blasi zia per la terza volta/ È nata Jolie, figlia della sorella Melory

Grande gioia per Ilary Blasi che è diventata zia per la terza volta. Sua sorella Melory ha dato alla luce una bambina. È nata la piccola Jolie anche se, in realtà, il lieto evento risale a qualche giorno fa, il 25 aprile, ma la mamma ha deciso di attendere qualche giorno per dare la notizia. Lo ha fatto postando una dolce foto che vede la sua mano intrecciata a quella della piccola appena arrivata. La piccola Jolie è figlia di Tiziano Panicci che, come la mamma, ha festeggiato il lieto evento con qualche scatto a spasso con la neonata nell’ovetto. Se si tratta della terza nipote per Ilary Blasi, per Melory e Tiziano, che sono sposati dal 2017, è la prima figlia. Ilary è già zia di altre due bambine, Stella e Nicole, figlie di Silvia, la più riservata delle sorelle Blasi.

Melory Blasi mamma per la prima volta

Melory Blasi ha raccontato ai suoi follower su Instagram i passi della sua prima gravidanza. La sorella di Ilary Blasi ha annunciato di aspettare una bambina con l’ormai consueto evento della rivelazione del sesso del bebè, che aveva poi annunciato la femminuccia con un volo di palloncini rosa. Oggi Melory è diventata mamma e ha deciso di annunciarlo con uno scatto ricco di amore e di gioia insieme a suo marito Tiziano.

