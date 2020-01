ILENIA IACONO, EX STEFANO BETTARINI/ Matrimonio saltato: “Stava con me per interesse”

Ospite a Rivelo, Stefano Bettarini torna a parlare delle sue vecchie fiamme. L’ex calciatore si sofferma soprattutto su una, Ilenia Iacono, che avrebbe dovuto sposare 5 anni fa. Inutile dire che il progetto non è andato in porto: “Dovevamo sposarci in America perché io avevo il visto, il permesso di soggiorno per starci 3 anni”, precisa Bettarini. “Essendo andato a vivere là, avevo richiesto il permesso di soggiorno come persona famosa in Italia. Lei si voleva sposare per avere il mio permesso di soggiorno, non per amore”. Questa la sua versione dei fatti. Dopo l’accaduto, nessuno dei due si è fatto più sentire. Dal canto suo, Ilenia ha sempre sostenuto che Stefano fosse ‘insofferente’, in America. E lui contrattacca definendola ‘stratega’: “Mi diceva ‘l’Italia è finita, andiamo via’”, aveva raccontato nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. “Io sono stato bene, non ho rimpianti. Alla fine, mi è andata di lusso. Sono tutte esperienze di vita. Tutto fa bagaglio. Ad un’età, però, ci metti di più”.

