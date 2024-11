Stefano Bettarini, Niccolò e Giacomo sono rispettivamente l’ex marito e i figli di Simona Ventura! Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare della storia d’amore tra la popolare conduttrice televisiva e l’ex calciatore. Un amore che ha catalizzato l’attenzione mediatica e del gossip negli anni ’90: dall’incontro in Sardegna al matrimonio celebrato due anni dopo. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi che ben presto diventano genitori del primogenito Niccolò. Nel 2004 la prima crisi con l’ex calciatore che in una vecchia intervista dichiara: “da lì è iniziato a rompersi qualcosa”. La fine dell’idillio arriva qualche anno dopo con un divorzio annunciato nel 2008.

Ma come mai si sono lasciati Simona Ventura e l’ex marito Stefano Bettarini? Entrambi hanno rivelato che il problema è legato a dei tradimenti anche se le rispettive versioni differiscono. “Ho tradito solo una volta, dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, anche con mie colleghe” le parole di Simona Ventura.

Stefano Bettarini e la fine del matrimonio con Simona Ventura: chi sono i figli Niccolò e Giacomo

La versione di Stefano Bettarini sulla fine del matrimonio con Simona Ventura è del tutto diversa. “Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Ingaggiai un investigatore privato, e scoprì tutto. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa” – ha detto dalle pagine del Corriere della Sera. Polemiche a parte, dall’amore di Bettarini e Supersimo sono nati due figli. Niccolò Bettarini è il primogenito ed è molto seguito sui social dove posta foto della sua vita privata e della sua grande passione per il fitness. Il giovane è stato legato a diverse donne famose come Ginevra Lambruschi e Zoe Esposito. Dopo diversi anni vissuti a Londra è tornato a Milano dove lavora come personal trainer.

Poi c’è Giacomo Bettarini, il secondo figlio di Simona Ventura che ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo intraprendendo la carriera di attore. Oltre al cinema e alla recitazione ha una grande passione per la boxe. “È la mamma che ogni figlio sognerebbe di avere” – ha detto SuperJack parlando di Simona Ventura confessando – “si è sempre fidata di me. Tutto quello che sto facendo adesso è solo ed esclusivamente grazie a lei”.