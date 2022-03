Ilenia Lazzarin, Viola Bruni torna nella soap “Un posto al sole”/ “Ci saranno colpi di scena…”

Ilenia Lazzarin, cosa succederà a Viola? “Colpi di scena…”

Ilenia Lazzarin torna da stasera nella soap di Raitre “Un posto al sole”. A distanza di un anno e mezzo, Viola tornerà in pianta stabile. Un ritorno che sarà particolarmente apprezzato dai fan della soap. Viola dovrà fare i conti con la crisi tra sua madre e Raffaele. Nel video postato dalla pagina ufficiale della soap vediamo Ilenia Lazzarin prendere il giubbotto e uscire in una terrazza assolata in cui Napoli fa da sfondo. Con Viola torneranno a Napoli anche il marito Eugenio e il figlio Antonio. Ilenia Lazzarin ha rivelato al Settimanale Telepiù cosa succederà al suo personaggio nelle prossime puntate: “Il rientro sarà sereno e tranquillo. Quel che serve, insomma, per aprire la strada a una serie di colpi di scena sulla famiglia di Viola”.

Per Ilenia Lazzarin è stato facile tornare ad indossare i panni di Viola. L’attrice si è subito integrata nuovamente sul set con i colleghi. Ilenia Lazzarin è diventata mamma prima sul set e poi nella vita. A tal proposito ha rivelato: “Ho capito che nel tempo passato da mamma solo in Un posto al sole non sapevo di cosa stavo parlando. Ero carina, gentile, accudente ma non ero vera. Oggi l’atteggiamento di Viola nei confronti di suo figlio è molto più reale perché proietto su di lui ciò che faccio con il mio Raoul”.

Ilenia Lazzarin e il ritorno nella soap “Un posto al sole”: “E’ come tornare a casa…”

Ilenia Lazzarin ha un fan speciale, il figlio Raoul. L’attrice ha infatti confidato di essere riuscita a far seguire al figlio degli episodi natalizi: “L’orario di “Un posto al sole” coincide con cena, bagnetto e nanna di mio figlio Raoul. Raoul è piccolo, ha 3 anni, ma io ho cercato di fargli vedere qualche puntata. Per esempio quando sono apparsa negli episodi natalizi. Però non è rimasto colpito più di tanto… Anzi, ha detto: “Mamma, io voglio i cartoni! Io voglio dormire”. Ilenia Lazzarin ha sentito molto la mancanza del set. Infatti ha rivelato che tornare sul set è stato per lei come tornare a casa: “È come tornare a casa. Mi era mancato tanto nonostante sia stata iper-occupata in questo periodo, tra la dedizione al bambino e il web marketing. Mi è mancato non solo il mio lavoro, ma anche tutti gli amici e i colleghi che lavorano a Upas e che sono diventati la mia famiglia”.

Ilenia Lazzarin ricorda ancora il suo primo ciak sul set di Un posto al sole nel 2001 con una scena difficilissima. Si trova benissimo con i suoi genitori nella soap, gli attori di Raffaele e Ornella, ridono molto insieme. A proposito di Viola Bruni ha infatti confidato di essere cresciuta assieme a lei: “Siamo cresciute insieme: su di lei ho trasferito tutte le mie emozioni di donna e anche di mamma. Rispetto a me, però, Viola è molto più calma e mi sta insegnando l’arte della diplomazia”.











