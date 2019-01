Ilenia Lazzarin mamma/ Foto, Viola di Un Posto al sole ha dato alla luce il piccolo Raoul: “Sei la mia vita”

L’attesa della grande famiglia di Un Posto al sole è finita qualche ora fa quando Ilenia Lazzarin ha annunciato la nascita del suo piccolo Raoul. Una foto bellissima che mette insieme il miracolo della nascita e quello della natura, l’attrice che da quando era solo una bambina presta il suo volto alla bella Viola della soap napoletana, ha annunciato la nascita del suo bambino. Basta foto con il pancione e i disperati dolori di chi vive una gravidanza per alcune vip nostrane e non solo, adesso l’attrice ha stretto finalmente nelle mani il frutto dell’amore suo e del suo compagno per la gioia di tutti coloro che la seguono ma anche della sua famiglia e dei suoi amici più stretti. Lei stessa ha pubblicato la foto che vedete in copertina scrivendo: “Anno nuovo…VITA nuova!”

Preso in parola… GRAZIE 2018 🎉 per averci fatto il regalo più bello del mondo!!!! 🤪🙌🏻💝🤩🥰🍼👶🏼❤️ #Raoul sei già tutta la mia VITA!“.

L’ANNUNCIO DI ILENIA LAZZARIN

Ilenia Lazzarin ha finalmente realizzato il suo sogno e proprio lei, ancora prima di postare la foto con il suo bambino, aveva lasciato trapelare la sua gioia visto che, in attesa del 2019, aveva parlato di un 2018 che le aveva regalato già tutto quello che desiderava chiedendosi semmai potesse arrivare ancora qualcosa di più. In particolare, qualche ora prima del parto, postando la sua ultima foto con il pancione, la Lazzarin scriveva: “Un seme è una promessa di portare frutto. Un seme è un dono che si riceve. Nessuno lo possiede mai veramente. Lo si può solo accogliere e custodire come in un abbraccio… Un seme porta frutto da se stesso. Ci è stato donato un seme: il nostro amore“. Poi il silenzio, tanto che qualcuno inizia già a chiederle se fosse tutto ok, poi il dolore e la gioia più grande, il piccolo Raoul in salute e in braccio alla sua mamma.





