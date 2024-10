Ballando con le stelle, è Ilinca Natalia Bendeac e come è arrivato il successo

Tra gli ospiti di questa sera sabato 26 ottobre 2024 a Ballando con le stelle troveremo Ilinca Natalia Bendeac e Edward Malacria, due talenti noti nel mondo del ballo e che ritroveremo da Milly Carlucci per una speciale esibizione.

Ilinca Natalia Bendeac è una giovanissima ballerina rumena di 8 anni che ha preso parte a diversi concorsi negli anni, fino a partecipare qualche mese fa alla versione di Romania’ s got talent, dove ha avuto la possibilità di mettersi in mostra davanti a un pubblico vastissimo che ha notato fin da subito il suo talento infinito. La passione per il ballo di Ilinca Natalia Bendeac è spuntata quando aveva solamente 4 anni, poi sacrifici e voglia di migliorarsi l’hanno portata a guadagnare sempre più spazio nel mondo della danza, fino a partecipare alla versione rumena dell’equivalente Italia’ s got talent, ovvero Românii au talent, mentre qualche mese fa è stata selezionata a Ballando on the road, il programma itinerante di Milly Carlucci che l’ha voluta in prima serata a Ballando con le stelle.

