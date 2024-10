Ballando con le stelle 2024, 4a puntata: lo spareggio tra Sonia Bruganelli e Alan Friedman

Ormai siamo giunti alla quarta puntata di Ballando con le Stelle 2024, e la gara è entrata nel vivo. Tutti i vip si stanno impegnando al massimo per mostrare il meglio di loro stessi nell’arte della danza, accompagnati dai ballerini professionisti. Anche sabato 19 ottobre torna una nuova puntata con Milly Carlucci al timone del talent, con un inizio traballante, dato che si inizierà con uno spareggio. La scorsa settimana, infatti, due coppie sono a rischio: quella di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e del giornalista Alan Friedman con Giada Lini. Appena inizierà la puntata dovranno fare i conti con la loro posizione di spareggio.

Tra le due coppie, una potrà rientrare in gara, mentre l’altra dovrà uscire e abbandonare il programma. Chi sarà eliminato tra Sonia Bruganelli e Alan Friedman? Il pubblico sta già iniziando a dire la sua sui social e pare che al momento la Bruganelli sia in testa al consenso dei fan. Come al solito non mancheranno i famosi siparietti con Selvaggia Lucarelli, che come sappiamo non le manda a dire a nessuno e nemmeno all’ex moglie di Paolo Bonolis, con la quale ha avuto lunghe diatribe durante le puntate, sfociate anche nella sfera personale. Ad attenderci come al solito i quattro giudici: oltre alla Lucarelli ritroviamo Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Ballando con le Stelle 2024, Raoul Bova diventa ballerino per una notte dopo Barbara d’Urso

La sera di sabato 19 ottobre vedrà una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2024 condotto da Milly Carlucci con la presenza di Paolo Belli, che ormai da anni si occupa di musicare ogni episodio. Questa settimana sarà il turno di un nuovo “ballerino per una notte”, si tratta di Raoul Bova, che si metterà in gioco mostrando il suo talento nella danza. Sarà all’altezza? La scorsa settimana il pubblico di Ballando con le Stelle 2024 ha vissuto un momento indimenticabile, il grande ritorno di Barbara d’Urso in televisione dopo uno stop improvviso da Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi.

La presenza di Raoul Bova è stata annunciata sui canali social di Ballando con le Stelle 2024, con gli autori che si sono detti felicissimi di vederlo finalmente ballare sulle loro piste dopo tanti anni: nel 2018 aveva partecipato insieme alla moglie Rocio Munoz Morales. In attesa che si riaccendano i riflettori sulla quinta puntata, andiamo a riepilogare quali sono le coppie in pista e chi saranno i possibili eliminati. Questa settimana, infatti, potremmo perdere due tra le coppie più chiacchierate del programma: Sonia Bruganelli e Alan Friedman.

Ballando con le Stelle 2024, le coppie in gara e dove vedere il programma

Ballando con le Stelle 2024 è pronto a ricominciare con una nuova puntata piena di sorprese con tutte le coppie a cui ormai il pubblico si è affezionato: Giovanni Pernice-Bianca Guaccero, Luca Favilla-Federica Nargi, Anastasia Kuzmina-Francesco Paolantoni, Alessandra Tripoli-Luca Barbareschi, Angelo Madonia-Federica Pellegrini, Pasquale La Rocca-Nina Zilli, Sophia Berto-Tommaso Marini, Rebecca Gabrielli-I Cugini di Campagna, Nikita Perotti-Anna Lou Castoldi, Veera Kinnunen-Massimiliano Ossini, Erica Martinelli-Furkan Palali.

L’appuntamento torna sabato 19 ottobre 2024 alle ore 20.35 su Rai Uno appena dopo il TG1. Questa puntata sarà impredibile dato che inizierà con l’attesissimo spareggio tra Sonia Bruganelli e Alan Friedman. Chi tra di loro riuscirà a salvarsi e rimanere nel programma? All’inizio della puntata scopriremo il nuovo eliminato di Ballando con le Stelle 2024 mentre a fine puntata verrà svelata la classifica finale.