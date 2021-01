Ilona Staller: “Berlusconi? Conservo ancora le sue mutande”/ “Era affascinante e…”

Ilona Staller, ospite della puntata di Ogni Mattina del 18 gennaio, si racconta ai microfoni di Adriana Volpe attraverso i sette vizi capitali. Nel corso dell’intervista, la Staller ha svelato tanti retroscena della propria vita privata confessando di aver sofferto, in passato, di depressione e di essersi salvata per il grande amore che prova nei confronti del figlio. La Staller, inoltre, ha anche ricordato Moana Pozzi stupendo, però, la Volpe quando ha parlato degli uomini potenti che ha conosciuto. L’ex attrice, in particolare, si è soffermata sul suo rapporto con Silvio Berlusconi descrivendolo come un uomo generoso, affascinante e per niente avaro. I ricordi risalgono a tantissimi anni fa e, ancora oggi, la Staller svela di aver conservato un oggetto di Berlusconi.

ILONA STALLER E IL RETROSCENA SU SILVIO BERLUSCONI

Sono passati tanti anni dal giorno in cui Ilona Staller conobbe Silvio Berlusconi, ma di lui conserva ancora le mutande. “Sono stata in vacanza con Berlusconi molti anni fa”, racconta Ilona Staller ad Adriana Volpe. “Fu invitata in vacanza in Grecia con il suo aereo personale e passammo delle giornate spettacolari”, ricorda la Staller. “E’ estremamente generoso. Era il 1973. All’epoca non aveva ancora le televisioni ed era molto affascinante. Era un imprenditore molto in gamba. Non era avaro”, aggiunge ancora la Staller. Adriana Volpe, rapita dal suo racconto, prova a scoprire qualche dettaglio in più: “Ti è rimasto qualcosa di lui? Un regalo? Un gioiello”, chiede la conduttrice di Ogni Mattina. “Ma quando mai“, risponde con il sorriso Ilona che poi aggiunge – “Siamo andati in vacanza in amicizia, però ho un suo paio di mutande“, confessa. “Hai conservato un paio di boxer di Berlusconi?“, chiede incredula la Volpe. “Sì esatto”, risponde la Stalle. “Cosa te ne fai?” chiede ancora la padrona di casa. “Le conservo per ricordo”, conclude la Staller.



