Adriana Volpe: “Separazione da Roberto Parli? Momento più buio della mia vita”/ “Mi ha segnata e cambiata”

Adriana Volpe, dall’esperienza a Pechino Express alla rottura col marito Roberto Parli

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Adriana Volpe si è raccontata a 360°, dalla carriera alle difficoltà della vita personale. La celebre conduttrice, che torna in Rai con il nuovo programma Dr. Job, negli ultimi anni si è messa in gioco come concorrente in alcuni reality: dal Grande Fratello Vip a Pechino Express.

Di questo secondo ammette di avere un bellissimo ricordo: “Pechino Express è stata un’esperienza bellissima.” Un viaggio che ha condiviso col collega e amico Marcello Cirillo: “Lui è una persona sensibile, un amico vero in tanti momenti. C’è stato sempre nei momenti importanti della vita, una persona vera, pronta sempre a supportarti. Sono quei amici stretti che ti rendono la giornata bella, speciale.” ha ammesso la conduttrice.

Adriana Volpe e la separazione dal marito Roberto Parli: “Momento buio ma ho trovato la forza”

Nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo, Adriana Volpe ha affrontato anche argomenti più personali e complessi della sua vita privata, come la separazione dal marito Roberto Parli, arrivata dopo il Grande Fratello Vip. “Sono stati i momenti più bui che ho vissuto, – ha confessato la conduttrice – momenti difficili che hanno segnato in maniera importante la mia vita, il mio percorso, però è proprio in questi momenti che scopri tante cose. Intanto di avere una forza che neppure sai di avere, sai che puoi contare su una tua forza, resilienza nel portare avanti le cose.”

Una forza arrivata anche dalla figlia Gisele: “Io poi ho la fortuna di avere mia figlia e ci siamo strette molto in quel periodo. È stato difficile ma l’abbiamo affrontata. Lì ho cambiato direzione e percorso, ma ho scoperto tante cose: le persone vere, che puoi guardare avanti sempre.” ha concluso.











