Ilona Staller “Mio figlio Ludwig portato via a un anno”/ “Volevo morire, è terribile”

Uno dei momenti toccanti della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha come protagonista Ilona Staller, nota come Cicciolina. Chiamata in privato da Ilary Blasi, l’ex porno diva si commuove pensando a suo figlio Ludwig e al difficile momento che hanno vissuto molti anni fa. Ilona, infatti, racconta che quando aveva solo un anno le è stato portato via in un altro paese: “Quando aveva un anno è stato portato via da me, per me è stato un grandissimo dolore. Mi sentivo morire.”, ha rivelato in diretta. “Per me è stata davvero una cosa dolorosa, anche per mio figlio, è stato massacrante.”, ha aggiunto. In un filmato mandato poi in onda, Ilona racconta nei dettagli il periodo che definisce come il peggiore della sua vita.

Ilona Staller "Fidanzato? Cerco un uomo che mi porti rispetto"/ Con l'ex "Annullata"

Ilona Staller e il rapporto col figlio Ludwig: “Riprendere è stato molto difficile”

“Ludwig è un ragazzo estroverso, è tosto, forte, sicuramente ha sofferto come, del resto, ho sofferto io. – ha raccontato Ilona Staller – Quello è stato il periodo più difficile della mia vita, è stato così pesante che mi sentivo di morire. Mi interessava solo riprendere mio figlio perché sentivo che lo stavo perdendo.” La naufraga racconta di come oggi i loro rapporti siano ottimi: “Oggi abbiamo un ottimo rapporto, però per riprenderlo è stato molto difficile. Oggi lui ha 29 anni, è un ragazzo in gamba, lavora con l’arte e, per me, è il più bello del mondo.”

LEGGI ANCHE:

Marco Melandri e Ilona Staller a caccia di pesci/ "Guarda come schizzano…"Ilona Staller e Marco Melandri, l'Isola dei Famosi 2022 si fa hot/ "Mi piace essere legato a te…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA