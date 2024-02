ILONA STALLER “HO DENUNCIATO MIO FIGLIO PER SALVARLO”/ “Ci volevano insieme all’Isola dei Famosi ma…”

Nella vita di Ilona Staller c’è anche il dolore per i problemi di droga del figlio Ludwig Koons, che ha denunciato «per salvarlo». L’ex pornostar a Verissimo ha raccontato di essere «finita in ospedale per un grande battibecco», perché «a volte era molto aggressivo, poi il giorno dopo non ricordava nulla. Secondo me in quei momenti non era consapevole di ciò che faceva, ma non lo riconoscevo, non riusciva neppure ad attraversare la strada». A volte Ilona Staller ha la sensazione che suo figlio, con cui ora ha rapporti al minimo, voglia punirla per i suoi no e la sua educazione rigida: «Ma io non voglio che finisca in ospedale o trovarlo morto per overdose. Sarebbe una tragedia».

LUDWIG KOONS, CHI È IL FIGLIO DI ILONA STALLER/ Lei: "Diventava aggressivo per la dipendenza dalla droga"

Ilona Staller pensa di aver dato tutto al figlio e di aver anche fatto dei sacrifici per lui: «Non capisco come la droga possa essere così forte da cambiare un ragazzo». Peraltro, tra spese legali e soldi per la dipendenza dalla droga del figlio, Ilona Staller ora si ritrova in difficoltà economiche. «Volevano portarci all’Isola dei Famosi insieme e io non potevo parlare dei problemi di droga. Come potevo portarlo lì?», ha svelato a Verissimo. (agg. di Silvana Palazzo)

Chi è Ilona Staller? Età, vita privata e problemi giudiziari dell’ex pornostar ospite oggi a Verissimo

Questa domenica, 25 febbraio 2024, Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo avrà come sempre tanti ospiti tra cui l’ex pornostar ed ex parlamentare Ilona Staller, chi è? All’anagrafe Elena Anna Staller nota in seguito anche come Cicciolina è nata a Budapest in Ungheria il 26 novembre del 1951 ha dunque 73 anni. Nel 1973, a poco più di vent’anni, incontra Riccardo Schicchi e dieci anni dopo esordisce nel mondo della pornografia. Negli ’90 cambia strada, entra in politica e si candida con il Partito Radicale.

Ilona Staller, ospite oggi a Verissimo, continua la sua attività politica fino ai primi anni 2000. In passato ha tentato anche la carriera cinematografica e musicale senza riscuotere particolare successo. In anni più recenti è finita al centro delle cronache per un gravissimo furto subìto nel 2014 mentre nell’estate scorsa in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato che la sua casa è finita all’asta per gravi debiti contratti. Per quanto riguarda la vita privata, infine, Ilona Staller ha un figlio Ludwing Maximillian Koons di 32 anni.

Ilona Staller sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin nella puntata di oggi, domenica 25 febbraio 2024. Nei mesi scorsi, tuttavia, l’ex pornostar ha scioccato tutti rivelando che il suo appartamento sulla Cassia, che fra le altre cose fu anche set di pellicole hard è stato messo all’asta a causa dei suoi troppi debiti. La Staller a Il Messaggero ha spiegato: “Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare. Altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. Ma avevo troppe spese quindi ho deciso di mandarlo all’asta.”

Ilona Staller, Cicciolina, sempre a Il Messaggero ha anche rivelato altri dettagli in merito alla vicenda: “La cosa incredibile è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato.” E poi alla fine ha concluso: “Con il commercialista stiamo cercando di ricolvere e farmi togliere da quello che devo, fra condominio e Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito. Non vi preoccupate, non vivo per strada ora abito in un attico.”











