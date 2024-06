Ilya Sutskever, ex OpenAi, fonda Safe Superintelligence Inc/ “L’IA deve essere prima di tutto sicura”

Il co-fondatore nonché ex capo scienziato di OpenAi, Ilya Sutskever, ha avviato una nuova società di intelligenza artificiale chiamata Ssi, acronimo di Safe Superintelligence Inc, ovvero, super intelligenza sicura. Ad affermarlo è l’autorevole quotidiano americano New York Times, ma anche il Time, la CNBC e altri media internazionali, sottolineando come l’obiettivo della neo azienda sia quello di sviluppare un sistema di intelligenza artificiale superintelligente che si concentri in particolare sulla sicurezza e la protezione, così come si intuisce facilmente dal nome della stessa. L’annuncio è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 19 giugno 2023, attraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale X.com, ex Twitter, di Ilya Sutskever.

Nvidia è l'azienda che vale di più al mondo/ Il successo grazie all'IA: "I suoi chip oggi sono oro"

Si punta quindi a dare vita ad un sistema di superintelligenza che superi l’intelligenza umana ma che sia nel contempo sicura e protettiva. Una impresa tutt’altro che semplice visti i notevoli timori nei confronti della creazione di una intelligenza artificiale che possa prendere il sopravvento sull’uomo.

TDK e le nuove batterie allo stato solido “miracolose”/ Densità 100 volte maggiore rispetto allo standard

ILYA SUTSKEVER, EX OPENAI, FONDA SAFE SUPERINTELLIGENCE INC: UN UNICO PRODOTTO SENZA DISTRAZIONI

L’idea alla base della Ssi è quella di concentrarsi su un unico prodotto di modo da evitare distrazioni derivanti dai costi generali di gestione e dei cicli di prodotto, quindi proteggere l’azienda da pressioni commerciali a breve termine, e infine, affrontare le sfide tecniche che sono appunto legate alla creazione di una superintelligenza sicura, definendo le differenze fra sicurezza normale e nucleare.

Al fianco dell’ex capo di OpenAi in questa impresa ci saranno Daniel Gross, ex responsabile dell’intelligenza artificiale di Apple che ha lavorato con la multinazionale di Cupertino fino al 2017, nonché Daniel Levy, ex membro dello staff tecnico e ricercatore di OpenAI, già collaboratore di Sutskever in precedenza. Il co-fondatore di OpenAi ricoprirà il ruolo di capo scienziato, con il compito di “supervisionare progressi rivoluzionari” e l’azienda ha per ora aperto due uffici, uno a Palo Alto nella California, cuore della Silicon Valley, e uno invece a Tel Avivi, capitale di Israele.

Windows Recall: passo indietro di Microsoft sull'IA/ "Password e dati sensibili degli utenti a rischio"

ILYA SUTSKEVER, EX OPENAI, FONDA SAFE SUPERINTELLIGENCE INC: I PRECEDENTI IN OPENAI

Sutskever aveva lasciato OpenAi a maggio 2024 e la sua figura è associata al tentativo di rimuovere l’attuale CEO dell’azienda, leggasi Sam Altman, a novembre dell’anno scorso. Quest’ultimo venne allontano poi richiamato, e dopo la decisione Sutskever sostenne la scelta dell’azienda. Poco prima dell’addio di Sutskever aveva lasciato Jan Leike, altro membro del team IA, sostenendo che l’azienda avesse perso il focus nei confronti della sicurezza, in favore invece di prodotti commerciali.

Insomma, tante critiche all’indirizzo di OpenAi e proprio per questo alcuni ex membri hanno deciso di fondare la propria azienda alla luce delle preoccupazioni crescenti verso l’uso smodato dell’intelligenza artificiale. Una mission, quella di Ssi, che è sicuramente ragguardevole e meritevole d’attenzione ma bisognerà capire se l’azienda riuscirà a farsi strada in quello che sembra un vero e proprio terreno minato. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime settimane.











© RIPRODUZIONE RISERVATA