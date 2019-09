Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi/ Dopo Isola dei Famosi il sostegno per Tale e Quale Show

Imma Battaglia è sempre al centro dei pensieri di Eva Grimaldi, che ha sposato pochi mesi fa dopo diversi anni di fidanzamento, fra ufficioso e ufficiale. Dato che l’attrice sarà fra i concorrenti di Tale e Quale Show 2019, ci si chiede se la nota attivista farà una piccola incursione in una delle serate oppure se si limiterà a sostenerla da remoto. Durante la partecipazione di Eva all’Isola dei Famosi, Imma ha scelto infatti di raggiungerla per darle il proprio appoggio da vicino e insieme hanno rivelato a tutti gli italiani la reale natura della loro relazione. Non è escluso che la Battaglia vorrà presenziare anche in questo contesto e forse per l’occasione deciderà persino di ritornare attiva su Instagram. Al contrario della Grimaldi, la moglie infatti è poco presente su questo particolare tipo di piattaforma online, preferendo di gran lunga condividere i suoi pensieri su Facebook. Le uniche occasioni in cui invece è apparsa su Instagram con foto e dediche risale proprio al periodo da Naufraga della sua compagna di vita. Sbirciando fra i post del suo profilo ufficiale, si può notare con estrema facilità che Imma non interviene più dallo scorso gennaio, quando ha scelto di condividere uno scatto di coppia, entrambe in costume da bagno.

Imma Battaglia sostiene la moglie Eva Grimaldi nella sua nuova avventura in tv

Imma Battaglia non ha messo alcun ostacolo alla decisone di Eva Grimaldi di partecipare a Tale e Quale Show 2019. A rivelarlo è la neo concorrente ai microfoni del sito Today, svelando che la sua compagna è particolarmente entusiasta del fatto che abbia scelto di intraprendere quest’avventura con determinazione e serietà. “Apprezza che studio sempre“, dice infatti la Grimaldi, “mi ha consigliato di vivermi il momento“. La Battaglia rappresenta quindi un trampolino di lancio per la nota artista, perchè possa accogliere con positività qualsiasi proposta e incarico sul piccolo e grande schermo. Per Eva vuol dire ritornare a vivere a tutto tondo, dopo un periodo difficile soprattutto in campo amoroso. Chissà se reality e talent show saranno solo l’inizio per qualcosa di più impegnativo, magari in coppia proprio con Imma. Quest’ultima intanto ha ricordato nei giorni scorsi la tragedia dell’11 settembre, rivelando di aver visto le immagini dell’attacco alle Torri Gemelle mentre si trovava in Piazza Didona con un collega, per via di un appuntamento di lavoro. “Non dimenticherò mai quelle immagini sullo schermo“, scrive su Facebook, “non riuscivamo a crederci, una ferita mortale!“.

