Imma Pirone/ “Dalla danza a Un posto al sole” (Oggi è un altro giorno)

Imma Pirone tra le grandi ospiti della puntata di oggi, giovedì 10 settembre 2020, di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone e in onda su Rai 1. Napoletana di Torre del Greco, l’attrice di Un posto al sole ha ripercorso la sua infanzia: «Da bambina avevo il sogno di diplomarmi in una scuola di danza. Fin da bambina ho sempre studiato danza, fino all’età di 16 anni, ma ad un certo punto mi sono dovuta fermare: purtroppo un giorno la mia insegnante mi chiamò in sala e mi disse che mancava un anno al diploma e che dovevo cominciare a conservare dei soldi. Io conoscevo le difficoltà economiche che c’erano a casa, sapendo già i sacrifici che facevano i miei genitori per pagarmi l’anno accademico, sapevo che per me era finita e non potevo più ballare». Uno stop improvviso che comunque non l’ha fermata: «Tornata a casa, non ho detto niente ai miei genitori. Mi sono messa a piangere e mi sono detta: “Non posso ballare più”. Poi mi si è accesa una luce e mi sono detta: “Non è finita, è solo una pausa: riprenderai”».

IMMA PIRONE A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Imma Pirone ha raccontato poi le tappe del percorso fino al successo, fatto di tanti sacrifici: «All’età di 18 anni ho iniziato a lavorare nell’impresa di pulizie dei miei genitori: quello che mi davano, mettevo da parte. Il mio obiettivo era quello di dare loro soddisfazioni, diplomandovi. Avevo anche altri sogni da realizzare, come fare l’attrice. Questo lavoro mi ha aiutato tantissimo: mi ha permesso di conservare i soldi per il diploma». Infine, l’attrice si è soffermata su Clara, personaggio che interpreta nella fortunata soap Un posto al sole: «Io amo il mio ruolo, mi piace il personaggio: in alcuni punti mi somiglia, è tenace ed è dolce. Si deve svegliare un pochettino (ride, ndr)».



