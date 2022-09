Imma Tataranni 2/ Anticipazioni 27 settembre Rai 1: tradimento di Imma?

Imma Tataranni 2, anticipazioni puntata 27 settembre su Rai 1: Imma in crisi per colpa di Calogiuri…

Tornano le nuove puntate di Imma Tataranni 2, la seconda stagione dell’apprezzata fiction Rai 1 liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. Dopo lo stop alla programmazione, la serie con protagonista Vanessa Scalera riparte sulla rete ammiraglia dopo quasi un anno di distanza con la seconda parte di stagione, che sarà trasmessa in quattro prime serate, ogni martedì.

Le anticipazioni sulla puntata dal titolo Il peso dell’anima, che vedremo in onda il 27 settembre ci dicono che la trama riprenderà dal presunto tradimento di Imma nei confronti del marito. Pietro si risveglia trovando sul suo cellulare una foto che ritrae il bel Calogiuri con le labbra pericolosamente vicine a quelle di sua moglie. La realtà è però un’altra: Imma Tataranni è stata con l’aitante giovane maresciallo Ippazio nella casa che il ragazzo condivide con la ragazza Jessica da quando stanno insieme, ma si è trovata lì solo per raccogliere la deposizione di Giulio Bruno. Le complicazioni, sia sul lavoro che sulla vita privata, saranno all’orizzonte per Imma, che in queste ultime due puntate dovrà affrontare una crisi matrimoniale…

Imma Tataranni 2, anticipazioni puntata 27 settembre: Calogiuri causerà la rottura tra Imma e Pietro?

Le anticipazioni della puntata di Imma Tataranni 2 di martedì 27 settembre ci svelano inoltre che Pietro sarà un vero shock e crederà che sua moglie l’abbia tradito. La donna cercherà in tutti i modi di farsi perdonare, spiegandogli la situazione, e inoltre gli dirà che di non ricambiare affatto il sentimento del giovane maresciallo e di non averlo affatto baciato. Le foto, però, sembrano indicare tutt’altra cosa.

Imma Tataranni è comunque una donna tenace e intelligente, quindi compirà un passo decisivo verso Pietro e si impegnerà per risolvere i problemi di tutti, non solo i suoi. Tra questi ci sono anche i guai di Calogiuri, al quale sta per succedere qualcosa di inaspettato. Il bel maresciallo farà vacillare ancora di più il rapporto tra Imma e Pietro? Oppure il problema che la PM dovrà risolvere per lui sarà di tutt’altra natura?

