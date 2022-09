Imma Tataranni 2/ Anticipazioni 29 settembre: Pietro va via, con Imma c’è crisi…

Imma Tataranni 2, anticipazioni puntata 29 settembre: c’è aria di crisi tra Imma e Pietro

Torna in onda Imma Tataranni 2 con una nuova puntata della seconda stagione, stasera 29 settembre su Rai1. Secondo le anticipazioni assisteremo a una vera crisi tra la protagonista e suo marito, tanto che lui deciderà di andarsene via di casa. Inoltre Calogiuri sembra contento della sua relazione con Jessica, ma non nasconderà le sue insicurezze. Le anticipazioni sulla puntata di stasera, intitolata La doppia vita di Mister E., ci rivelano quindi che Imma si trova ad affrontare una crisi coniugale e si chiederà se col tempo Pietro potrà mai perdonarla per quella foto compromettente con Calogiuri – i due erano stati beccati molto vicini, uno scatto che potrebbe alludere a un quasi bacio.

L’uomo quindi si trasferisce a casa dei suoi, dopo aver approfittato di una convivenza forzata da Brunella, la madre di Imma che è rimasta priva di badante. La soluzione è solo provvisoria, eppure il nostro PM non approverà per niente la scelta di Pietro…

Nella quinta puntata di Imma Tataranni 2 di stasera, vedremo anche Calogiuri affrontare diversi dubbi sullo stato della sua relazione. Le anticipazioni ci dicono che il giovane maresciallo è al momento contento di convivere con Jessica, seppure non sia del tutto sicuro che lei possa essere davvero la donna della sua vita. Intanto, uno dei due dovrà essere trasferito in un’altra sede: a chi dei due spetterà?

In cuor suo, Imma spera sia Jessica quella a dover cambiare caserma, forse per non perdere il forte legame che ha con Calogiuri, ma nel frattempo la nostra protagonista deve indagare su un caso difficile. La vittima si chiama John Gardiner, un uomo inglese che è arrivato anni prima a Matera per lavorare come costumista di una grande produzione cinematografica americana. Inizialmente doveva essere un impiego temporaneo, ma alla fine aveva deciso di restare a vivere lì. Chi lo ha ucciso? E perché ha compiuto un atto così terribile?

