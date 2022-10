Imma Tataranni 2/ Anticipazioni ultima puntata 13 ottobre: Calogiuri rischia la vita?

Imma Tataranni 2, anticipazioni ultima puntata 13 ottobre: Imma alle prese con l’omicidio di una baronessa

Ultimo appuntamento con Imma Tataranni 2, in onda stasera 13 ottobre con la puntata conclusiva della seconda stagione. Abbiamo visto la protagonista affrontare una grave crisi coniugale a causa di quel presunto bacio che suo marito Pietro avrebbe visto tra lei e il giovane Calogiuri. L’equilibrio della coppia è a rischio, ma il sostituto procuratore non si perde d’animo e si butta a capofitto nel suo lavoro.

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Imma Tataranni 2, dal titolo La donna che perse la testa, ci dicono che Imma indagherà sul macabro omicidio della baronessa Giuseppina Antonini de Raho, il cui cadavere viene rinvenuto sul vialetto che conduce alla sua villa. Mentre era in moto, la sua testa si è staccata dal corpo, come se fosse stata decapitata. Per Imma è un caso molto intricato. Il sostituto procuratore, incalzata da Vitali, che a sua volta si preoccupa per ciò che penserà la buona società materana a cui la vittima, non per nascita ma per matrimonio, apparteneva, tenta di risolvere questo omicidio avvenuto in circostanze singolari. Le sue indagini la porteranno a scoprire intrighi di coloro che vorrebbero costruire un termovalorizzatore a Matera.

Imma Tataranni 2, anticipazioni ultima puntata: Calogiuri in pericolo di vita?

Le altre anticipazioni sull’ultima puntata di Imma Tataranni 2 ci indicano inoltre che il matrimonio tra la protagonista e Pietro è ancora in pericolo. Dopo il suo tentativo di ritrovare l’intimità col marito, Imma sospetta che ci sia dell’altro sotto a quell’improvviso mal di schiena che impedisce all’uomo di fare l’amore con lei. Un tempo, i loro approcci amorosi erano gioiosi e passionali. Ora, sembra tutto svanito. E Imma non sa darsi pace.

Forse dietro ai rifiuti di Pietro (e alle sue bugi) si nasconde un ritorno di fiamma per una vecchia “occasione persa”, ossia l’ex insegnante di sax? Imma sospetta che il marito le stia mentendo, e a questo punto è disposta a pensare proprio a tutto. Oppure non c’è niente di tutto ciò, e si tratta solo di un problema fisico? Intanto, anche Calogiuri è in crisi sentimentale con Jessica, che le ha detto una bugia. Il giovane maresciallo si butta sul lavoro, ma la sua posizione comporta dei rischi che potrebbero metterlo in pericolo di vita…

