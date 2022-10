Imma Tataranni 3 ci sarà?/ Anticipazioni e riprese nella primavera del 2023

Imma Tataranni 3, anticipazioni sulla prossima stagione: Imma e Pietro di nuovo insieme?

Imma Tataranni 3 ci sarà? La fiction con Vanessa Scalera conclude la seconda stagione il 13 ottobre 2022 con l’ultima puntata, per poi dare appuntamento al pubblico al prossimo ciclo di episodi, che potrebbe anche essere quello finale. Per quanto ne sappiamo, il futuro di Imma e Pietro è ancora in bilico: tra loro c’è ancora crisi aperta, ma la protagonista sta facendo di tutto per far sì che il loro matrimonio torni a funzionare. A questo si è aggiunto il legame stretto tra Imma e il maresciallo Calogiuri, che ha spinto Pietro a credere che fra i due ci sia qualcosa.

La coppia protagonista non è l’unica ad essere in profonda crisi. Infatti anche Calogiuri non sta vivendo un periodo sereno con Jessica e, dopo le sue bugie, in Imma Tataranni 3 potremo ritrovarlo single (sempre se riuscirà a sopravvivere nel finale della seconda stagione, che si preannuncia denso di colpi di scena con il maresciallo in possibile pericolo di vita). Jessica, infatti, ha confessato ad Ippazio Calogiuri di aver finto la gravidanza, motivo per cui lui non riuscirà più a fidarsi di lei.

Imma Tataranni 3, quando inizia? Le riprese nel 2023

Imma Tataranni 3 è stata confermata dal regista della fiction, Francesco Amato. Nel corso di un’intervista con Repubblica, rilasciata a settembre, si legge che “a primavera tornerà sul set per girare la terza stagione”. La location prescelta è come sempre la splendida Matera. Non sappiamo ancora quante puntate ci saranno, probabilmente 8, come per la seconda stagione, così come non si conoscono i dettagli sul cast.

Certo è che Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo (nei panni del marito di Imma, Pietro) torneranno di sicuro, e con loro dovrebbe esserci anche Alessio Lapice (Ippazio Calogiuri). Con le riprese fissate al prossimo anno, Imma Tataranni 3 potrebbe debuttare su Rai1 nei primi mesi del 2024.

