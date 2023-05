Imma Tataranni 3, finite riprese terza stagione/ Regista: “E’ fuori dagli schemi”

Imma Tataranni 3, riprese terminate: successo annunciato?

Sta per tornare la terza stagione di Imma Tataranni, una delle fiction più amate e più viste della rete Rai. La storia liberamente ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia ha fatto il suo esordio nel 2019, ma è già la serie più cliccata su RaiPlay. Le repliche della seconda stagione, infatti, sono in assoluto le più guardate dagli italiani. Nelle ultime ore, TvBlog, ha annunciato che le riprese della fiction sono finalmente terminate!

Settimane fa, il sindaco di Matera aveva annunciato che le riprese fossero iniziate il 13 marzo e ora non mancherà molto per il ritorno della serie. Francesco Amato, regista di Imma Tataranni sin dalla prima stagione, ha svelato ai microfoni di La Repubblica: “L’Abbiamo “arrotondata” senza mai rinunciare a un elemento non convenzionale per la televisione generalista: è fuori dagli schemi.” E ancora: “Imma è speciale, sta allo stesso livello di noi spettatori, ma dà conto dei segreti delle donne, vive le emozioni, anche vergognandosene e cercando la propria libertà. Questo ha trovato un consenso. E poi ha la grande sicurezza di avere un uomo che la ama incondizionatamente, perché lei è stata l’occasione del riscatto di Pietro (Massimiliano Gallo, ndr). Si dice che dietro a un uomo importante ci sia una grande donna. Spesso è vero il contrario, solo che è meno raccontato”.

Imma Tataranni 3, Gianni Morandi come special guest: le sue parole

Le riprese di Tataranni 3 sono iniziate a marzo a Matera e ora sono terminate ufficialmente; nel frattempo stanno andando in onda le repliche della seconda stagione con grande seguito. Tra le guest star della prossima stagione ci sarà anche Gianni Morandi: “Ho girato una specie di cameo che andrà in onda molto più avanti” afferma il cantante a Nuovo TV.

Il cantante, non estraneo al mondo del cinema, interpreterà se stesso in Imma Tataranni 3: “Sono state giornate belle anche se noi lavoravamo” ha confessato Morandi facendo riferimento al lavoro sul set che è stato impegnativo. Non manca molto, dunque, prima di vederlo vestire i panni di se stesso nella fiction targata Rai.

