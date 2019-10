IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE/ Anticipazioni 27 ottobre: una notizia atroce…

Dopo lo straordinario successo ottenuto con la quinta puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 5.040.000 spettatori pari al 23.3% di share, domenica 27 ottobre, in prima serata, Raiuno trasmette la sesta ed ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Annunciata come una fiction che avrebbe conquistato il cuore dei telespettatori, Imma Tataranni non ha deluso le aspettative della Rai che potrebbe anche decidere di realizzare la seconda stagione. La storia personale e professionale della dottoressa Tataranni, tratta dai romanzi Mariolina Venezia, puntata dopo puntata, è diventata sempre più avvincente. A convincere tutti è l’atteggiamento della protagonista che, pur ricoprendo un ruolo istituzionale, non ha mai cambiato la propria personalità sfoggiando abiti eccentrici e un carattere forte e determinato. Cosa accadrà, dunque, nel finale di stagione? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

IMMA TATARANNI, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 27 OTTOBRE: MALORE PER PIETRO

Nella sesta ed ultima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore dal titolo “Dalla parte degli ultimi”, la pm interpretata magistralmente da Valeria Scalera, deve fare i conti con una serie di brutte notizie che le farà perdere il terreno sotto i piedi. Di primo mattino, don Mariano chiama la dottoressa Tataranni chiedendole un appuntamento perchè ha urgentemente bisogno di parlarle. Imma accetta, ma nel frattempo, Pietro si sente male a causa di un’intossicazione rimediata in una cena con un “amico”. La Tataranni accompagna così il marito in ospedale dimenticandosi dell’appuntamento con don Mariano. La dottoressa, però, spera di poter rimediare non immaginando la terribile notizia che sta per ricevere.

ULTIMA PUNTATA 27 OTTOBRE: LA MORTE DI DON MARIANO

Don Mariano viene misteriosamente assassinato all’ora e nel luogo in cui aveva dato appuntamento ad Imma Tataranni. Per la dottoressa è un duro colpo da affrontare. Imma, infatti, si sente in colpa e si chiede cosa sarebbe accaduto se non si fosse dimenticata dell’appuntamento. Come se non bastasse, la Tataranni deve fare i conti anche con l’omicidio di un caro compagno di lotte e una serie di circostanze e tradimenti. Per l’eccentrica dottoressa, la situazione è davvero complicata da affrontare. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge anche la sfiducia che Vitali ha nei suoi confronti. Imma, dunque, riuscirà a risolvere tutto senza perdere di vista i valori che ha sempre rispettato sia nella vita privata che professionale?





