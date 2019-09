IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE/ Anticipazioni 29 settembre: la morte di Nunzio

IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE, LA SECONDA PUNTATA

Dopo il boom di ascolti della prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 5.118.000 spettatori netti per il 23.3% di share, domenica 29 settembre, Raiuno trasmette la seconda puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Monica Dugo e che non ha deluso le aspettative del pubblico. Ironica, coraggiosa e sicura delle proprie capacità investigative, nel corso della prima puntata, Imma Tataranni si è occupata del caso di una donna il cui corpo, dopo l’omicidio, è stato fatto a pezzi. Oltre ad indagare su un caso cosù delicato, Imma ha dovuto affrontare anche i problemi della sua vita privata cercando un confronto con la figlia, ormai adolescente. Cosa accadrà, invece, nella seconda puntata? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE: ANTICIPAZIONI 29 SETTEMBRE

Un nuovo e difficile caso è al centro della seconda puntata di Imma Tataranni. Il sostituto procuratore interpretato da Vanessa Scalera si ritrova ad indagare sull’omicidio di un ragazzo, Nunzio che la costringerà ad indagare nella vita degli adolescenti scoprendo dettagli inquietanti su quelle che sono le abitudini delle nuove generazioni. Nell’episodio dal titolo “Come piante tra i sassi“, il corpo di Nunzio viene ritrovato a Nova Siri. I primi rilievi confermano che il ragazzo è stato barbaramente ucciso. Imma comincia così la sua indagine scontrandosi con i sogni, con le difficoltà dei giovani di farsi capire dagli adulti e con il loro profondo desiderio di andare via e costruirsi un futuro altrove. Imma scopre così che i giovani, per riuscire a raggiungere i propri obiettivi, sono pronti a tutto.

IMMA TATARANNI E UNA VERITA’ SCONVOLGENTE

Indagando sulla morte di Nunzio, Imma Tataranni si ritrova alle prese con la delinquenza e la criminalità organizzata che controlla i vari traffici illecita del territorio in cui vive e lavora. Il sostituto procuratore di Matera, infatti, scoprirà un giro clandestino di smaltimento dei rifiuti tossici. Un crimine che porterà Imma ad indagare ulteriormente per capire chi controlla realmente lo smaltimento dei rifiuti tossici. La Tataranni, inoltre, riuscirà a convincere Ippazio a sostenere l’esame per diventare Maresciallo mentre Calogiuri, in questo secondo appuntamento, conoscerà Jessica, agente di polizia giudiziaria, abituata ad avere gli uomini ai propri piedi. Andrà così anche con Calogiuri che continua ad avere occhi solo per la dottoressa Imma?





