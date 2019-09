Imma Tataranni – Sostituto procuratore/ Anticipazioni e cast: i resti di una donna…

La domenica sera di Rai Uno, a partire da oggi 22 settembre, sarà dedicata alla fiction. In prima serata, infatti, va in onda la prima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Si tratta di una delle fiction più attese della stagione e che porta in tv le avventure di una donna, una moglie e di una professionista convinta che la giustizia possa trionfare in ogni caso. Liberamente tratta dai romanzi del Premio Campiello Mariolina Venezia “Come piante tra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì” (editi da Einaudi), la serie “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” è composta da sei episodi nel corso dei quali il sostituto procuratore Imma Tataranni si dividerà tra il proprio lavoro e la propria vita privata. A 43 anni, Imma è una moglie innamorata e una mamma costretta a scontrarsi con la figlia ormai adolescente. Sul lavoro, invece, è una vera fuoriclasse: intelligente e caparbia, in Procura la conoscono tutti non solo per il suo carattere, ma anche per il look eccentrico e colorato.

IMMA TATARANNI: ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 22 SETTEMBRE

Nella prima puntata della nuova fiction di Raiuno, durante le vacanze a Metaponto, Imma Tataranni vede galleggiare in mare il dito mozzato e tatuato della mano di una donna. Pochi giorni dopo, nelle vicinanze di Matera, vengono rinvenuti un braccio e una gamba che il medico legale, il dottor Taccardi, afferma essere della stessa persona. Nonostante sia in ferie, Imma decide di tornare a lavoro e, in Procura, conosce il nuovo capo a cui chiede l’affidamento del caso. Insieme al giovane appuntato dei Carabinieri Calogiuri, Imma comincia ad indagare e scopre che il dito visto in mare non è un oggetto di scena del film su Gesù che stanno girando nella laguna di Metaponto. In procura, nel frattempo, arriva una lettera anonima in cui l’assassino sfida in prima persona Imma. La Tataranni, però, non si arrende e scopre l’identità della donna: si tratta di una prostituta di origini marocchine che ha frequentato il Lido delle Sirene di Metaponto. Nel frattempo, presso un’azienda agricola, vengono rinvenuti tutte le parti mancanti della vittima, tranne il bacino.

IMMA TATARANNI: IL CAST DELLA NUOVA FICTION DI RAIUNO

A interpretare l’effervescente Imma Tataranni è l’attrice pugliese Vanessa Scalera affiancata da Massimiliano Gallo che interpreta il marito Pietro. Nel cast c’è anche uno degli attori del momento, Alessio Lapice, nei panni dell’affascinate appuntato Ippazio Calogiuri. E ancora: Carlo Buccirosso nei panni del Procuratore capo di Matera Alessandro Vitali e il grande Cesare Bocci nelle vesti di Saverio Romaniello. Tra gli altri interpreti della nuova fiction di Raiuno spiccano attori del calibro di Giampaolo Morelli, Piegiorgio Bellocchio, David Coco, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio e Giuseppe Zeno.



