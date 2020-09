Imma Tataranni Sostituto procuratore/ Anticipazioni 29 settembre: le repliche su Rai1

Imma Tataranni Sostituto Procuratore torna in onda su Rai 1 stasera, 29 settembre 2020, con le repliche della prima stagione. Andranno in onda la seconda puntata della serie dal titolo “Come piante tra i sassi”. Protagonista della serie è la carismatica Vanessa Scalera che interpreta il ruolo del personaggio che dà il nome alla serie. Al suo fianco troviamo tra gli altri Massimiliano Gallo nei panni di Pietro De Ruggeri, Alessio Lapice in quelli di Ippazio Calogiuri e Carlo Buccirossi che sarà Alessandro Vitali. Al momento non è uscita una seconda stagione con la prima che è andata in onda per la durata di sei puntate nel 2019, per la regia di Francesco Amato e su un soggetto di Mariolina Venezia. Le repliche sono iniziate una settimana fa con la prima puntata.

Imma Tataranni Sostituto procuratore, le anticipazioni di oggi

La puntata di Imma Tataranni Sostituto Procuratore di oggi, 29 settembre, si intitola appunto Come piante tra i sassi. Questo episodio è andato in onda per la prima volta in tv, curiosamente, un anno fa il 29 settembre del 2019. Al liceo di Valentina verrà mostrato un documentario del 2003 di denuncia contro le scorie radioattive che erano state depositate a Scanzano Jonico. Intanto a Nova Siri verrà trovato un corpo privo di vita, quello del giovanissimo Nunzio Festa che per Imma è stato ucciso alle cinque della mattina stessa per poi essere posizionato là in quel punto. L’omicidio quindi sarebbe stato consumato in un altro luogo, ma sarà vero?



© RIPRODUZIONE RISERVATA