Immacolata Concezione/ Oggi, 8 dicembre si celebra la Beata Vergine Maria

Immacolata Concezione Beata Vergine Maria, 8 dicembre 2022

L’8 dicembre è il giorno dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, uno dei dogmi più famosi della Chiesa. Con il termine dogma si deve intende una così detta verità di fede. In questo caso specifico, il dogma che cade nella giornata dell’8 dicembre è una certificazione di come la Beata Vergine Maria sia stata preservata dalla macchia del peccato originale, mostrandosi di fatto pura già dal primo istante del suo concepimento.

SANT'AMBROGIO, AUGURI 7 DICEMBRE/ Patrono di Milano: "salmo è strumento della virtù"

In questa importante data la Chiesa celebra di fatto la purezza della madre di Cristo, la Vergine che rimase pura, mai contaminata. Dio scelse Maria per concepire, per dare vita terrena a suo figlio e, proprio, per portare a compimento questa importante missione la fece concepire già priva di macchia, mai impura, cioè immacolata.

PAPI SANTI/ Eutichiano, santo per tradizione

Papa Pio IX istituì l’Immacolata Concezione

Fu Papa Pio IX, nella data del’8 dicembre del 1854, nella sua Ineffabilis Deus, una bolla papale, a proclamare l’origine dell’Immacolata Concezione. In questo testo storico viene dichiarato l’importante privilegio concesso da Dio alla persona di Maria che, in vista dei meriti di Gesù, preservò l’intatta purezza della Beata Vergine. Recentemente, in occasione di questa festività, Papa Francesco ha voluto compiere un atto di dedizione privato affidando la città di Roma i suoi abitanti e i malati di tutto il mondo alla Beata Vergine.

San Francesco Saverio/ Oggi, 3 dicembre si celebra il compatrono di Napoli

Da tradizione il Papa, in occasione di questo evento, si reca a Piazza di Spagna per omaggiare la Beata Vergine Maria, compiendo il famoso atto di venerazione preso la colonna con la statua della Vergine. L’8 dicembre è una giornata di festa nazionale, celebrata su tutto il territorio nazionale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA