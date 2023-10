Immagini Auguri Buon Halloween 2023/ Foto via WhatsApp: fotomontaggi e app per diventare zombie (31 ottobre)

IMMAGINI DI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2023: CARTOLINE E FOTOMONTAGGI

Il giorno della notte di Halloween è arrivato e con esso quello di trovare le immagini per gli auguri di Buon Halloween 2023. Nata come celebrazione della paura, per impedire che i morti possano portare via i vivi, questa festa pagana, che non ha nulla a che vedere con la religione cristiana che celebra Ognissanti, è caratterizzata da tradizioni, come gli scherzi. Infatti, i bambini girano per le strade travestiti da mostri, raccogliendo dolci con la tradizionale domanda “dolcetto o scherzetto?”.

Visto che l’horror ha sempre avuto il suo fascino, in particolare tra i giovani, sui social e più in generale in rete sono diffuse applicazioni e strumenti con cui si possono creare fotomontaggi horror, inviare cartoline di auguri, scaricare sfondi. Tra i siti che consentono di realizzare immagini modificando le foto, a cui vengono aggiunti effetti horror, c’è ZombieME, che offre effetti realistici, paurosi e mostruosi per le immagini di auguri di Buon Halloween 2023. Sono possibili anche fotomontaggi per trasformare una persona in uno zombie o morto vivente.

IMMAGINI DI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2023 CON SITI E APP

Celebre negli anni è diventata l’app Walking Dead Yourself, ispirata dal telefilm americano. Scegliendo occhi, bocca, un elemento mostruoso e la qualità dell’immagine, potete diventare zombie in foto e ottenere un fotomontaggio horror da condividere sui social. Per le immagini di auguri di Buon Halloween 2023 c’è anche l’app Zombiefy, disponibile per Android e per iPhone che consente di trasformare il proprio volto come quello di uno zombie, quindi in maniera estremamente realistica e spaventosa, proprio come nei film.

L’effetto è automatico e terribile tra pelle verde, ferite e la faccia da morto vivente. Se volete dare una chiave divertente e simpatica a tutto ciò, c’è il sito JibJab con cui dar vita a mostri ballerini, infatti potete mettere la vostra faccia sui corpi di ballerini paurosi. Ma c’è anche una grafica adatta ai bambini, con effetti divertenti, per festeggiare Halloween col sorriso. Tra l’altro le animazioni possono essere inviate come immagini di auguri di Buon Halloween 2023.

IMMAGINI DI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2023 CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sempre in tema immagini di auguri di Buon Halloween 2023, vi ricordiamo che ci sono comunque molti siti web per le cartoline e i biglietti con una sezione ad hoc per questa festa horror. In alternativa, potete cimentarvi con un altro tipo di fotomontaggio, quello della lapide di Tombstone Builder su cui si può scrivere un messaggio personalizzato. Ecco, potreste utilizzare questo sistema per amici e parenti, per “allungare” loro la vita. Per le immagini di auguri di Buon Halloween 2023, comunque, potete affidarvi all’intelligenza artificiale.

Ad esempio, con Google potete addirittura creare dei giochi horror personalizzati. Ad esempio, si può riempire una parete di immagini horror, dal cinema e dalla letteratura, inserendo anche volti meno noti, costringendo i partecipanti a mettere a dura prova le proprie conoscenze. Dunque, le immagini di auguri di Buon Halloween 2023 possono diventare uno strumento per esperienze di gioco uniche e coinvolgenti. Tra l’altro c’è l’intelligenza artificiale di Google Lens come valido alleato in caso di necessità.













