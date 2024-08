IMMAGINI AUGURI BUON SAN LORENZO 2024: UNA NOTTE SPECIALE

Prima di andare a vedere le immagini auguri buon San Lorenzo da poter inviare ai nostri amici più cari andiamo a scoprire l’origine della festa: il 10 agosto 2024 si celebra San Lorenzo, uno dei sette diaconi di Roma, dove nel 258 dc venne martirizzato per mano dell’imperatore Valeriano. La notte di San Lorenzo è speciale non solamente per i cattolici, che ne celebrano il culto: ricorre infatti in un giorno, quello del 10 agosto, che è legato ad un fenomeno astronomico particolarmente significativo. Intorno al 10 agosto, infatti, la Terra incontra alcuni detriti celesti: queste particelle entrano in contatto con l’atmosfera e dopo essersi surriscaldate, vengono distrutte: così facendo lasciano una scia in cielo. Quelle che abbiamo appena descritto sono note comunemente come “stelle cadenti” e rappresentano un fenomeno suggestivo che non ha luogo solamente la sera del 10 agosto ma anche nei giorni che lo precedono (e seguono).

Giappone, allarme megaterremoto/ Gli scienziati “Possibilità fra il 70 e l'80%, causerebbe 320mila morti”

Le stelle cadenti, però, sono idealmente legate proprio alla notte di San Lorenzo e dunque al 10 agosto 2024: per questo, quando pensiamo a questa ricorrenza, ci viene subito in mente la magia del cielo e di quelle scie luminose che si dica possano esaudire i nostri desideri. andiamo a leggere anche qualche frase che possiamo allegare su Whatsapp alle persone alle quali vogliamo più bene, per augurare loro che questa notte sia davvero magica.

Omicidio Sharon Verzeni, Gianna Del Gaudio e Daniela Roveri/ 3 delitti irrisolti e l'ipotesi serial killer

IMMAGINI AUGURI BUON SAN LORENZO 2024: STELLE E CIELI RICCHI DI LUCI

Le immagini auguri buon San Lorenzo 2024, come è facilmente intuibile, ci regalano grafiche luminose fatte di stelle cadenti e cieli ricchi di puntini che hanno come compito quello di esaudire i nostri desideri. Andiamo prima a vedere qualche bella frase da poter inviare ai nostri amici più cari in questa notte speciale. Partiamo da una molto semplice e canonica: “Il mio augurio per questa notte è che le stelle cadenti trasformino ogni tuo desiderio in realtà. Buon San Lorenzo”. Passiamo noi a: “C’è una notte in cui i desideri vanno a caccia di stelle e mi auguro che sappiano realizzare anche i tuoi”.

Omicidio Pierina Paganelli, nuovi rilievi in via del Ciclamino/ La polizia torna sulla scena del crimine

Se vogliamo invece scrivere una frase sui nostri social personali possiamo adottare questa: “Se questa notte vedrò una stella cadente, il mio desiderio sarà che tutte le persone a cui voglio bene, siano felici”. E ancora, per i nostri amici: “Notte di San Lorenzo… A tutti gli amici che guarderanno il cielo, auguro una cascata di stelle che siano in grado di realizzare i loro desideri più profondi”.

IMMAGINI BUON SAN LORENZO 2024: LE FOTO PER GLI AUGURI DA INVIARE AI NOSTRI AMICI PIÙ CARI

Tra le frasi e le immagini si auguri da inviare alle persone a noi care per la notte di San Lorenzo 2024, non possiamo non menzionare quelle per la persona da noi amata. Al nostro partner possiamo scrivere: “La notte di San Lorenzo si esprimono i desideri sperando che i nostri sogni diventino realtà: io oggi voglio dirti che non ho bisogno del 10 agosto per sognare, perché tutto ciò che desidero ce l’ho al mio fianco ogni giorno e sei tu”. Ora che abbiamo visto le frasi più belle da inviare ai nostri cari per San Lorenzo, passiamo alle immagini da poter inviare.